Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Hào Nam, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

• Lĩnh vực chính: nội thất, ngoại thất, cảnh quan,...

- Hiểu biết về vật liệu ngành nội thất.

- Am hiểu bố trí không gian, lựa chọn màu sắc, hệ thống chiếu sáng, nguyên vật liệu, tùy chỉnh đồ nội thất và lắp đặt.

- Triển khai concept 3D.

- Vẽ đúng chi tiết kết cấu sản phẩm và ghi chi tiết đầy đủ các thông số và vật liệu cụ thể trong bản vẽ kỹ thuật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý và ban lãnh đạo

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 4, năm 5 theo học các Đại học, Trung tâm đào tạo chuyên ngành thiết ngành nội thất, kiến trúc, cảnh quan.

• Ưu tiên ứng viên có thể làm fulltime

• Biết sử dụng các công cụ và plugin hỗ trợ: Sketchup/ 3d Max Vray-Corona hoặc Chaos Vantage, Photoshop, Autocad, Lumion....

• Nắm rõ các loại vật liệu, chất liệu trong diễn họa.

• Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, ưu tiên diễn họa nội thất tốt.

• Sáng tạo, chăm chỉ, có khả năng tìm tòi và tự nghiên cứu.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc.

• Có định hướng phát triển gắn bó lâu dài với công ty.

• Biết tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận từ 3tr - 4tr Hỗ trợ dấu mộc Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển cho các bạn yêu nghề. Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty Tham gia Teambuilding, các hoạt động của Công ty

Lương thoả thuận từ 3tr - 4tr

Hỗ trợ dấu mộc

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển cho các bạn yêu nghề.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty

Tham gia Teambuilding, các hoạt động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin