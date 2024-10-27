Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT GreenBay

- NTL

- Hà Nội, Nam Từ Liêm

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính:
Dựng mô hình 3D:
Dựng mô hình 3D
Tạo dựng các mô hình 3D về không gian nội thất, kiến trúc, hoặc sản phẩm theo yêu cầu của dự án. Thể hiện chính xác các ý tưởng từ bản vẽ kỹ thuật 2D hoặc phác thảo của nhóm thiết kế.
Tạo dựng các mô hình 3D về không gian nội thất, kiến trúc, hoặc sản phẩm theo yêu cầu của dự án.
Thể hiện chính xác các ý tưởng từ bản vẽ kỹ thuật 2D hoặc phác thảo của nhóm thiết kế.
Diễn họa và render:
Diễn họa và render
Diễn họa không gian 3D bao gồm ánh sáng, vật liệu, màu sắc và bố cục tổng thể, tạo ra hình ảnh chân thực và sống động. Render hình ảnh chất lượng cao để sử dụng trong thuyết trình, marketing hoặc tài liệu dự án.
Diễn họa không gian 3D bao gồm ánh sáng, vật liệu, màu sắc và bố cục tổng thể, tạo ra hình ảnh chân thực và sống động.
Render hình ảnh chất lượng cao để sử dụng trong thuyết trình, marketing hoặc tài liệu dự án.
Phối cảnh và tối ưu hóa:
Phối cảnh và tối ưu hóa
Tạo ra nhiều góc nhìn phối cảnh để giúp khách hàng và nhóm thiết kế có cái nhìn tổng quan về dự án. Tối ưu hóa mô hình 3D nhằm giảm thời gian render và tăng hiệu quả công việc.
Tạo ra nhiều góc nhìn phối cảnh để giúp khách hàng và nhóm thiết kế có cái nhìn tổng quan về dự án.
Tối ưu hóa mô hình 3D nhằm giảm thời gian render và tăng hiệu quả công việc.
Phối hợp với nhóm thiết kế:
Phối hợp với nhóm thiết kế
Làm việc chặt chẽ với các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, kỹ sư và các thành viên khác của nhóm để đảm bảo tính thống nhất trong dự án. Chỉnh sửa và điều chỉnh mô hình theo yêu cầu thay đổi của thiết kế hoặc khách hàng.
Làm việc chặt chẽ với các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, kỹ sư và các thành viên khác của nhóm để đảm bảo tính thống nhất trong dự án.
Chỉnh sửa và điều chỉnh mô hình theo yêu cầu thay đổi của thiết kế hoặc khách hàng.
2. Quản lý thư viện 3D:
2. Quản lý thư viện 3D
Xây dựng và duy trì thư viện 3D: Xây dựng, cập nhật và quản lý thư viện các mô hình 3D, vật liệu, kết cấu và các yếu tố khác để phục vụ cho nhiều dự án. Đảm bảo rằng thư viện luôn được tổ chức một cách khoa học, dễ truy cập và đầy đủ các tài nguyên thiết kế.
Xây dựng và duy trì thư viện 3D
Xây dựng, cập nhật và quản lý thư viện các mô hình 3D, vật liệu, kết cấu và các yếu tố khác để phục vụ cho nhiều dự án. Đảm bảo rằng thư viện luôn được tổ chức một cách khoa học, dễ truy cập và đầy đủ các tài nguyên thiết kế.
Xây dựng, cập nhật và quản lý thư viện các mô hình 3D, vật liệu, kết cấu và các yếu tố khác để phục vụ cho nhiều dự án.
Đảm bảo rằng thư viện luôn được tổ chức một cách khoa học, dễ truy cập và đầy đủ các tài nguyên thiết kế.
3. Công việc hỗ trợ khác:
3. Công việc hỗ trợ khác
Hỗ trợ phát triển ý tưởng thiết kế:
Hỗ trợ phát triển ý tưởng thiết kế
Tham gia vào các buổi họp brainstorming với nhóm thiết kế để phát triển các ý tưởng mới. Đề xuất các giải pháp thiết kế sáng tạo dựa trên kinh nghiệm và xu hướng công nghệ mới.
Tham gia vào các buổi họp brainstorming với nhóm thiết kế để phát triển các ý tưởng mới.
Đề xuất các giải pháp thiết kế sáng tạo dựa trên kinh nghiệm và xu hướng công nghệ mới.
Báo cáo tiến độ công việc:
Báo cáo tiến độ công việc
Thực hiện các báo cáo tiến độ cho quản lý dự án hoặc trưởng nhóm thiết kế, đảm bảo các công việc hoàn thành đúng thời hạn và đạt chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm thiết kế có liên quan Am hiểu về thiết kế đồ hoạ Am hiểu về thiết kế bố cục, ánh sáng, ...vật liệu, phối cảnh Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan đến đồ hoạ, thiết kế Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
Thành thạo các phần mềm thiết kế có liên quan
Am hiểu về thiết kế đồ hoạ
Am hiểu về thiết kế bố cục, ánh sáng, ...vật liệu, phối cảnh
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan đến đồ hoạ, thiết kế
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận khi trao đổi Thưởng tháng thứu 13/ tết/ thâm niên Tham gia đóng bHXH, BHTN.... Thăm quan du lịch hàng năm Các chế độ khác
Lương thoả thuận khi trao đổi
Thưởng tháng thứu 13/ tết/ thâm niên
Tham gia đóng bHXH, BHTN....
Thăm quan du lịch hàng năm
Các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

