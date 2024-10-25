Tuyển Thiết Kế Cơ Khí thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C32 đường số 9 KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của khách hàng.

Sử dụng phần mềm Autocad, SolidWorks để vẽ bản vẽ kỹ thuật, mô hình 3D sản phẩm.

Tìm hiểu, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, vật liệu phù hợp cho sản phẩm.

Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất, lắp ráp sản phẩm.

Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ khí, kỹ thuật chế tạo.

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, SolidWorks.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TỦ BẢNG ĐIỆN HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Phép năm không sử dụng hết được chuyển sang 6 tháng đầu năm mớ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TỦ BẢNG ĐIỆN HẢI NAM

