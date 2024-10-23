Tuyển Thiết Kế Cơ Khí thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 - 19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí về mảng khung chuồng, khuôn, sản phẩm về nông nghiệp Sử dụng phần mềm SOLIDWORKS để thiết kế, mô hình hóa các sản phẩm cơ khí. Lập bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ gia công, bản vẽ lắp ráp cho các sản phẩm cơ khí. Tham gia vào quá trình lựa chọn vật liệu, gia công, lắp ráp và thử nghiệm sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực thiết kế cơ khí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy, hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí, chế tạo máy. Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm SOLIDWORKS. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ. Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.