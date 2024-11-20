Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 10 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thực hiện công tác khảo sát, thiết kế các dự án/gói thầu của Công ty
- Kiểm tra, giám sát quá trình gia công tại xưởng
- Thực hiện các công việc của cấp trên giao phó

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25-35
- Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Đại học Sư Phạm kỹ thuật...
- Kinh nghiệm chuyên môn 2 năm trở lên về thiết kế máy, kết cấu thép hoặc shop drawing bản vẽ gia công chế tạo.
- Sử dụng thành thạo autoCAD, ưu tiên ứng viên thành thạo một trong các phần mềm 3D như Inventer, Pro-E,Tekla hoặc Solidworks.
- Nhanh nhẹn, chịu khó, kỹ năng giao tiếp tốt với tất cả mọi người
- Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Tại Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thoả thuận
- Chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
- Thưởng ngày lễ , tết theo quy định của công ty, và các chế độ đãi ngộ khác.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động
- Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường Trần Đức, Tổ 59 Phường Hòa Khánh Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng , Viet Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất