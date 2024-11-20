Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 10 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện công tác khảo sát, thiết kế các dự án/gói thầu của Công ty

- Kiểm tra, giám sát quá trình gia công tại xưởng

- Thực hiện các công việc của cấp trên giao phó

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi từ 25-35

- Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Đại học Sư Phạm kỹ thuật...

- Kinh nghiệm chuyên môn 2 năm trở lên về thiết kế máy, kết cấu thép hoặc shop drawing bản vẽ gia công chế tạo.

- Sử dụng thành thạo autoCAD, ưu tiên ứng viên thành thạo một trong các phần mềm 3D như Inventer, Pro-E,Tekla hoặc Solidworks.

- Nhanh nhẹn, chịu khó, kỹ năng giao tiếp tốt với tất cả mọi người

- Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Tại Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thoả thuận

- Chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Thưởng ngày lễ , tết theo quy định của công ty, và các chế độ đãi ngộ khác.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động

- Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đoàn Kết Tiến

