Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ô L08 - L16 - Khu A Khu Đô Thị Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

·Thiết kế kết cấu cho các dự án dân dụng và công nghiệp;

·

·Tính toán, lên phương án thiết kế kết cấu;

·Triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công;

·Phối hợp với các kiến trúc sư, kỹ sư liên quan đảm bảo hồ sơ thống nhất;

· Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật xây dựng tại các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến Trúc, Đại Học Thủy Lợi;….

· Kinh nghiệm: thiết kế kết cấu từ 5 năm và có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình hạng 3 trở lên.

· Ưu tiên:

Có kinh nghiệm thiết kế kết cấu cho những dự án dân dụng và công nghiệp bằng Revit là lợi thế

Tham gia thực tế, giám sát tác giả, xử lý thiết kế khi cần thiết;

Tham gia công tác thẩm tra, kiểm soát thiết kế với các dự án thẩm tra và kiểm soát thiết kế của CĐT;

Sử dụng thành thạo được các phầm mềm chuyên dùng để thiết kế như: ETAB, SAFE, PLAXIS, PROKON, GEO 5…;

Sử dụng thành thạo phần mềm Revit.

· Yêu cầu năng lực khác:

Kỹ năng quản lý con người

Kỹ năng ứng xử và giao tiếp tốt

Lập kế hoạch và tư duy linh hoạt

Khả năng phát triển bản thân, phát triển đội nhóm.

Có khả năng kết nối duy trì mối quan hệ với các kỹ sư, chuyên gia, người thiết kế cùng dự án.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alan Thì Được Hưởng Những Gì

·Mức lương:10.000.000 – 15.000.000 đồng

· Đánh giá review lương định kỳ 1 lần/năm (Tuỳ theo năng lực)

· Phúc lợi khác:

Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định của pháp luật và các phụ cấp theo quy định của công ty;

Tham gia các sự kiện: ngày lễ, sinh nhật công ty, sinh nhật hàng quý, du lịch,... với các concept tổ chức hấp dẫn chỉ có tại T-Buid;

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, được chủ động đề xuất ý kiến để nâng cao hiệu quả công việc;

Thưởng lễ, tết, sinh nhật theo quy định của Côngty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alan

