Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 11 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Thực hiện tính toán kết cấu, bản vẽ thiết kế dân dụng và công nghiệp

- Bóc tách khối lượng dựa theo hồ sơ thiết kế

- Hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng,giám sát, hồ sơ khi có yêu cầu

- Thực hiện công tác nghiệm thu tại công trường

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học ngành trở lên liên quan xây dựng

- Có kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm ở vị trí tương đương

- Thành thạo Autocad

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 11.000.000 – 14.000.000 Gross

- Hỗ trợ 3 bữa cơm sáng, trưa vàchiều tại Văn phòng

- Được công ty cấp thiết bị làm việc đầy đủ - Smartphone, Sim 4G, Laptop

- Có xe đưa đón + tài xế khi đi công tác

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 7h00 – 11h00 , 12h00 – 16h00 .

- Chăm sóc sức khỏe:

o BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm

- Thưởng Lễ, tết:

o Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 20/10, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật (thưởng hiện vật/ hiện kim)

- Thưởng khác:

o Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc

- Đối với NV có gia đình:

o Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu, ..

- Các chính sách Công ty và Công đoàn:

o Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

o Quà mừng kết hôn

o Hỗ trợ công tác phí theo chính sách công ty

- Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

