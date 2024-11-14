Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 11 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 11 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- vamco

- port.com

- Công Ty Cổ Phần Cảng Vàm Cỏ, Tổ 32 Ấp 1, Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Thực hiện tính toán kết cấu, bản vẽ thiết kế dân dụng và công nghiệp
- Bóc tách khối lượng dựa theo hồ sơ thiết kế
- Hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng,giám sát, hồ sơ khi có yêu cầu
- Thực hiện công tác nghiệm thu tại công trường

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học ngành trở lên liên quan xây dựng
- Có kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm ở vị trí tương đương
- Thành thạo Autocad

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 11.000.000 – 14.000.000 Gross
- Hỗ trợ 3 bữa cơm sáng, trưa vàchiều tại Văn phòng
- Được công ty cấp thiết bị làm việc đầy đủ - Smartphone, Sim 4G, Laptop
- Có xe đưa đón + tài xế khi đi công tác
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 7h00 – 11h00 , 12h00 – 16h00 .
- Chăm sóc sức khỏe:
o BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm
- Thưởng Lễ, tết:
o Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 20/10, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật (thưởng hiện vật/ hiện kim)
- Thưởng khác:
o Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc
- Đối với NV có gia đình:
o Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu, ..
- Các chính sách Công ty và Công đoàn:
o Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
o Quà mừng kết hôn
o Hỗ trợ công tác phí theo chính sách công ty
- Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thiet-ke-do-hoa-designer-thu-nhap-11-14-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job262416
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 13 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Từ 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nanohome
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nanohome
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủy Design House
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 9 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thủy Design House
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hạn nộp: 10/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOTEA
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOTEA
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Khách Sạn A25
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 13 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tập đoàn Khách Sạn A25
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Từ 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nanohome
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nanohome
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủy Design House
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 9 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thủy Design House
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hạn nộp: 10/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOTEA
Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOTEA
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất