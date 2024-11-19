Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 12 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 6 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chuyên viên Thiết kế Đồ họa sáng tạo và chuyên nghiệp. Ứng viên sẽ chịu trách nhiệm thiết kế các sản phẩm đồ họa phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo và truyền thông trên các kênh mạng xã hội, website, sự kiện, chương trình khuyến mãi,...
1/Thiết kế đồ họa:
Tạo ra các sản phẩm thiết kế đồ họa chất lượng cao (banner, poster, hình ảnh truyền thông).
Phát triển bộ nhận diện thương hiệu và các tài liệu marketing.
Thiết kế và cập nhật hình ảnh cho website của công ty.
Tạo nội dung đồ họa cho các kênh mạng xã hội nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.
2/Sản xuất video:
Thực hiện thiết kế và chỉnh sửa video cho các chiến dịch quảng cáo và truyền thông.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung video phù hợp với chiến lược marketing.
3/Sử dụng công cụ AI:
Ứng dụng công nghệ AI trong quá trình thiết kế để tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tìm hiểu và áp dụng các công cụ AI mới trong thiết kế đồ họa.
4/Hợp tác và báo cáo:
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận marketing và truyền thông để đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược thương hiệu.
Báo cáo tiến độ công việc và kết quả thiết kế cho trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Mỹ thuật, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.
Thành thạo các phần mềm thiết kế (Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, v.v.).
Kinh nghiệm trong việc sản xuất video và chỉnh sửa nội dung.
Kỹ năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ và khả năng làm việc dưới áp lực.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Am hiểu về các xu hướng thiết kế và marketing hiện đại.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu suất công việc và thưởng cuối năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo và tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6, Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp

