Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 13 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH PCCC Tân Hưng Phát
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty TNHH PCCC Tân Hưng Phát

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH PCCC Tân Hưng Phát

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thành phố Hồ Chí Minh

- 15F6 Đường DN5

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Triển khai thiết kế bằng phần mềm chuyên dụng: AutoCAD,...
Lên phương án, tính toán, thiết kế hệ thống PCCC, tăng áp hút khói, cửa chống cháy...
Lập báo cáo và dự toán kinh tế kĩ thuật
Kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty.
Lên bảng khối lượng cho bộ phận kinh doanh làm giá để chào thầu;
Phối hợp với phòng thi công và các công trường giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế.
Làm hồ sơ thẩm duyệt và nghiệm thu HT PCCC.
Các nội dung khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty;
Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/ CĐ chuyên ngành có liên quan: PCCC, CTN, Cơ điện, Cơ khí...
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí thiết kế hệ thống PCCC, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp;
Có kiến thức về các loại vật liệu - thiết bị PCCC, các quy chuẩn tiêu chuẩn thiết kế hệ thống PCCC hiện hành;
Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Ms Excel, Ms Word;
Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật tốt;
Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao;

Tại Công Ty TNHH PCCC Tân Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Chế độ thưởng: Thưởng các ngày lễ tết, tháng lương 13
Nghỉ 12 ngày phép/ năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của luật hưởng nguyên lương
Thử việc 01 tháng, tham gia BHXH theo quy định (sau 3 tháng làm việc chính thức).
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Thời gian làm việc: 7.5h/ ngày: 7h30-11h30, 13h00-16h30 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PCCC Tân Hưng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH PCCC Tân Hưng Phát

Công Ty TNHH PCCC Tân Hưng Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17/23A Đường Đông Hưng Thuận 10B, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất