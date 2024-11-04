Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 13 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thành phố Hồ Chí Minh - 15F6 Đường DN5

Triển khai thiết kế bằng phần mềm chuyên dụng: AutoCAD,...

Lên phương án, tính toán, thiết kế hệ thống PCCC, tăng áp hút khói, cửa chống cháy...

Lập báo cáo và dự toán kinh tế kĩ thuật

Kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Lên bảng khối lượng cho bộ phận kinh doanh làm giá để chào thầu;

Phối hợp với phòng thi công và các công trường giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế.

Làm hồ sơ thẩm duyệt và nghiệm thu HT PCCC.

Các nội dung khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty;

Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Tốt nghiệp ĐH/ CĐ chuyên ngành có liên quan: PCCC, CTN, Cơ điện, Cơ khí...

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí thiết kế hệ thống PCCC, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp;

Có kiến thức về các loại vật liệu - thiết bị PCCC, các quy chuẩn tiêu chuẩn thiết kế hệ thống PCCC hiện hành;

Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Ms Excel, Ms Word;

Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật tốt;

Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao;

Tại Công Ty TNHH PCCC Tân Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Chế độ thưởng: Thưởng các ngày lễ tết, tháng lương 13

Nghỉ 12 ngày phép/ năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của luật hưởng nguyên lương

Thử việc 01 tháng, tham gia BHXH theo quy định (sau 3 tháng làm việc chính thức).

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Thời gian làm việc: 7.5h/ ngày: 7h30-11h30, 13h00-16h30 từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7

