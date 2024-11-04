Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 45 - 46 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Mức lương
45 - 46 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 45 - 46 Triệu
- Địa điểm làm việc :Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
- Ngày phỏng vấn :Ngay khi có ứng viên
- Ngày bắt đầu :Thương lượng
- Mức lương :từ 46,000,000 VND(từ $2,000)
- Số lượng tuyển :1 người
◆Nội dung công việc:
-Phát triển, vận hành và bảo trì quản lý sản xuất, hệ thống giám sát thiết bị và các hệ thống đám mây khác nhau
- Nghiên cứu và phát triển sơn công nghiệp thế hệ mới, bao gồm nhận dạng hình ảnh AI, sơn robot, phân tích dữ liệu, v.v.
Với Mức Lương 45 - 46 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc (bắt buộc)
Kinh nghiêm phần mềm xử lý hình ảnh
Kinh nghiệm sử dụng một trong các ngôn ngữ được liệt kê dưới đây
(VB、NET、Python、PHP、C++、SQL)
Kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên Windows
Hoan nghênh
Tiếng Nhật từ N3 trở lên
Kinh nghiêm phần mềm xử lý hình ảnh
Kinh nghiệm sử dụng một trong các ngôn ngữ được liệt kê dưới đây
(VB、NET、Python、PHP、C++、SQL)
Kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên Windows
Hoan nghênh
Tiếng Nhật từ N3 trở lên
Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Hơn 120 ngày nghỉ/ năm (Nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ Tết, nghỉ thứ 7, chủ nhật, lễ Nhật Bản)
- Thưởng, Tăng lương 1 năm/1 lần, Phụ cấp chuyên cần, xăng xe.
- Thanh toán ngày phép còn dư, Phụ cấp đi lại, Phụ cấp chứng chỉ tiếng Nhật (Chứng chỉ từ năm 2019).
- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Pháp luật, Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần, được tham gia công đoàn...
- Thưởng, Tăng lương 1 năm/1 lần, Phụ cấp chuyên cần, xăng xe.
- Thanh toán ngày phép còn dư, Phụ cấp đi lại, Phụ cấp chứng chỉ tiếng Nhật (Chứng chỉ từ năm 2019).
- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Pháp luật, Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần, được tham gia công đoàn...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI