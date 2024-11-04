Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 45 - 46 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 45 - 46 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 45 - 46 Triệu

- Địa điểm làm việc :Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

- Ngày phỏng vấn :Ngay khi có ứng viên

- Ngày bắt đầu :Thương lượng

- Mức lương :từ 46,000,000 VND(từ $2,000)

- Số lượng tuyển :1 người

◆Nội dung công việc:

-Phát triển, vận hành và bảo trì quản lý sản xuất, hệ thống giám sát thiết bị và các hệ thống đám mây khác nhau

- Nghiên cứu và phát triển sơn công nghiệp thế hệ mới, bao gồm nhận dạng hình ảnh AI, sơn robot, phân tích dữ liệu, v.v.

Với Mức Lương 45 - 46 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc (bắt buộc)

Kinh nghiêm phần mềm xử lý hình ảnh

Kinh nghiệm sử dụng một trong các ngôn ngữ được liệt kê dưới đây

(VB、NET、Python、PHP、C++、SQL)

Kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên Windows

Hoan nghênh

Tiếng Nhật từ N3 trở lên

Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Hơn 120 ngày nghỉ/ năm (Nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ Tết, nghỉ thứ 7, chủ nhật, lễ Nhật Bản)

- Thưởng, Tăng lương 1 năm/1 lần, Phụ cấp chuyên cần, xăng xe.

- Thanh toán ngày phép còn dư, Phụ cấp đi lại, Phụ cấp chứng chỉ tiếng Nhật (Chứng chỉ từ năm 2019).

- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Pháp luật, Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần, được tham gia công đoàn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam

