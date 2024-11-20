Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- QL1A, Chung cư Lotus Sen Hồng|QL1A, Chung cư Lotus Sen Hồng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thiết kế thông tin sản phẩm
Chạy Marketing quảng bá sản phẩm của Công Ty.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh tìm kiếm nguồn khách hàng tìm năng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về thiết kế- Marketting
Có kiến thức Marketing về ngành Môi trường là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có kiến thức chuyên môn
Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần
Được Tham gia BHXH
Được đi du lịch hằng năm
Chế đổ phép, lễ tết theo Qui định của Nhà Nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
