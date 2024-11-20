Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - QL1A, Chung cư Lotus Sen Hồng|QL1A, Chung cư Lotus Sen Hồng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế thông tin sản phẩm

Chạy Marketing quảng bá sản phẩm của Công Ty.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh tìm kiếm nguồn khách hàng tìm năng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về thiết kế- Marketting

Có kiến thức Marketing về ngành Môi trường là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có kiến thức chuyên môn

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần

Được Tham gia BHXH

Được đi du lịch hằng năm

Chế đổ phép, lễ tết theo Qui định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S

