Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Đến 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

* Công ty Nhật Bản chuyên thiết kế game trên thiết bị di động, Website...

* Lương:

- Từ 9,000,000 VND (Gross)

- Thương lượng theo năng lực, kinh nghiệm và thành quả

* Nội dung công việc:

- Vẽ thiết kế đồ họa cho game trên điện thoại smartphone

- Vẽ thiết kế avatar dùng cho game 2D

- Làm việc với tư cách Illustrator (họa sĩ vẽ minh họa) cho các dự án đang phát triển và quản lý. Cụ thể là vẽ các character nữ theo phong cách dễ thương (Moe) và các character nam đẹp trai/Background/Item/Trang phục dựa theo yêu cầu trong order

* Thời gian làm việc: Thứ 2 ~ Thứ 6 (9:00 ~ 18:00, nghỉ trưa 1h30p)

* Thời gian làm việc:

* Địa điểm làm việc: Q. Bình Thạnh, TP.HCM

* Địa điểm làm việc:

* Hồ sơ cần có: CV + Portfolio

Yêu Cầu Công Việc

* Yêu cầu:

- Kinh nghiệm chế tác sản phẩm tranh minh họa (illustration) bằng các phần mềm vẽ. ( Photoshop, SAI, CLIP STUDIO v.v.)

- Có thể ứng phó tốt với những thay đổi khác nhau về môi trường làm việc.

- Giao tiếp tốt, mong muốn cầu tiến, linh hoạt và có thể làm việc nhóm

* Ưu tiên (Không bắt buộc):

- Kỹ năng thiết kế

+ Cảm nhận màu sắc tốt, tạo ra được những hình ảnh hấp dẫn

+ Trình độ cao về kỹ năng thiết kế, có thể tạo tranh minh họa (illustration) và những layout phức tạp một cách thuần thục

+ Phát huy năng lực nhanh, trở thành nhân lực chủ chốt

+ Hiệu suất làm việc tốt

- Kỹ năng giao tiếp tốt

+ Hợp tác với các thành viên trong nhóm, giao tiếp tốt, tích cực với Director

+ Có thể hiểu và thực hiện chính xác Feedback từ khách hàng

Quyền Lợi

*Quyền lợi:

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.

- Hàng năm sẽ chi trả lương thưởng vào trước Tết

- Ngày nghỉ căn cứ vào luật LĐ và kỳ nghỉ hè theo luật Công ty

- Chế độ cho ngày sinh nhật, các event về tiệc giao lưu, tiệc cuối năm, hỗ trợ khi mắc covid

- Thiết bị làm việc hiện đại, môi trường năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp…

- Hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Trang phục tự do.

- Được làm việc trong môi trường Nhật Bản chuyên nghiệp, cơ hội trau dồi tiếng Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển

