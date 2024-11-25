Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Tiếp nhận và thiết kế ấn phẩm đồ hoạ trên các kênh online, digital marketing.

Lên concept chụp ảnh sản phẩm, event sự kiện của công ty.

Tiếp nhận và thiết kế các ấn phẩm văn phòng, saleskit, event nội bộ

Thiết kế website, landing page và banner để tạo ra một trang web đẹp và chuyên nghiệp.

Thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads và Fanpage.

Hỗ trợ phát triển ý tưởng concept cho các dự án marketing và content online để tạo ra các sản phẩm độc đáo và thu hút khách hàng.

Lên ý tưởng dựng video quảng cáo để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Biên tập video ngắn, video bài giảng về lĩnh vực sức khoẻ

Bạn sẽ chịu trách nhiệm về tính thẩm mỹ của các sản phẩm của công ty, giúp chúng tôi tạo ra những sản phẩm đẹp mắt và độc đáo để thu hút khách hàng.

Cập nhật, tìm hiểu các xu hướng thiết kế, công nghệ mới phục vụ công tác thiết kế các ấn phẩm phù hợp với người tiêu dùng.

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa như Figma, Photoshop, Illustrator.

Có kinh nghiệm trong thiết kế giao diện website và các ứng dụng di động.

Có khả năng thực hiện các thiết kế banner, hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông xã hội và google ads.

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Premier Pro, After Effects, Capcut, v.v. là lợi thế lớn

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Đam mê với thiết kế đồ họa, có tinh thần sáng tạo và đam mê học hỏi.

Có trách nhiệm với sản phẩm, có tinh thần tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết.

Yêu thích cái đẹp, có cá tính và tư duy thiết kế độc đáo.

Nhanh nhẹn quyết đoán

Biết sử dụng các ứng dụng Ai để hỗ trợ công việc là một lợi thế

Có tinh thần khởi nghiệp là một lợi thế

Ngành nghề: Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Bán thời gian, Thời vụ/ Nghề tự do

Địa điểm: Hồ Chí Minh