Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Folder, bao thư, Namecard, hình ảnh layout 2D và 3D,... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như Website, Facebook, Youtube,... Tiếp nhận Order từ các phòng ban: Account, Content,... Triển khai Order theo Deadline và nội dung của Biref Order. Kiểm tra các yếu tố Brand Guideline và Key Message cho ấn phẩm. Checklist: Text (chính tả, rõ nghĩa, đầy đủ); Font chữ; Màu Sắc; Hình ảnh sản phẩm; Bố Cục; Kích Thước Size ảnh;.... Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ

Từ 23 tuổi trở lên

Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp từ các ngành thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện,....

Có kinh nghiệm tối thiểu trên 1 năm vị trí tương đươngSử dụng thành thạo các phần mềm design như AI, photoshop, indesign,... Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc. Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng và giao tiếp tốt. Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi. Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty cổ phần U2 Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 - 15 Triệu + ThưởngCác khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết; Các khoản thưởng nóng theo chiến dịch campaign Tham gia BHXH đầy đủ Trang bị đầy đủ máy tính, đồng phục, tai nghe làm việc. Tham gia: Du lịch, team building, liên hoan,Year end party; Nghỉ phép theo chế độ chung Chính sách: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,.. Công ty có ngân sách đào tạo cho nhân sự theo cấp bậc Văn hóa học tập được đào tạo thường xuyên từ Leader trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần U2 Holdings

