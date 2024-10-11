Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH HELEN SWISS CELLS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 phố Hoà Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia vào quá trình lên kế hoạch, đóng góp ý tưởng và triển khai các hoạt động marketing theo các kế hoạch của công ty. Chịu trách nhiêm thiết kế các vật phẩm truyền thông trên các kênh khác nhau như POSM, website, hình ảnh minh họa cho các nội dung MXH, kênh e-commerce. Đảm bảo hình ảnh trên các trang thông tin của Tập đoàn được cập nhật. Đảm bảo hình ảnh được triển khai theo đúng quy chuẩn nhận diện thương hiệu của công ty Hỗ trợ quảng bá hình ảnh sản phẩm cho hoạt động kinh doanh Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý trực tiếp, đảm bảo tiến độ công việc và hỗ trợ tốt các phòng ban khác.

Tham gia vào quá trình lên kế hoạch, đóng góp ý tưởng và triển khai các hoạt động marketing theo các kế hoạch của công ty.

Chịu trách nhiêm thiết kế các vật phẩm truyền thông trên các kênh khác nhau như POSM, website, hình ảnh minh họa cho các nội dung MXH, kênh e-commerce. Đảm bảo hình ảnh trên các trang thông tin của Tập đoàn được cập nhật. Đảm bảo hình ảnh được triển khai theo đúng quy chuẩn nhận diện thương hiệu của công ty

Hỗ trợ quảng bá hình ảnh sản phẩm cho hoạt động kinh doanh

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý trực tiếp, đảm bảo tiến độ công việc và hỗ trợ tốt các phòng ban khác.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Chuyên môn: Chuyên ngành Thiết kế đồ họa, mỹ thuật, Marketing, truyền thông và các chuyên ngành liên quan khác. Vi tính: Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm thiết kế đồ họa Adobe. Kỹ năng chuyên môn:

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Học vấn:

Chuyên môn: Chuyên ngành Thiết kế đồ họa, mỹ thuật, Marketing, truyền thông và các chuyên ngành liên quan khác.

Chuyên môn:

Vi tính: Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm thiết kế đồ họa Adobe.

Vi tính

Kỹ năng chuyên môn:

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như: Photoshop, Illustrator

Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc

Kỹ năng tư duy logic

Kinh nghiệm: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Khả năng: Làm việc độc lập, cẩn thận chi tiết – Tinh thần trách nhiệm cao – Linh hoạt, năng động, nắm bắt thông tin nhanh.

Kinh nghiệm: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kinh nghiệm:

Khả năng: Làm việc độc lập, cẩn thận chi tiết – Tinh thần trách nhiệm cao – Linh hoạt, năng động, nắm bắt thông tin nhanh.

Khả năng:

Tại CÔNG TY TNHH HELEN SWISS CELLS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 đến 15TR Deal lương theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... Môi trường năng động, tốc độ, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân

Thu nhập 10 đến 15TR Deal lương theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HELEN SWISS CELLS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin