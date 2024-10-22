Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..)
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital Marketing (Facebook, Tiktok, Shopee, Youtube...) như banner flash, popup, email template, giao diện website / ứng dụng v.v...)
- Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: Logo, bao bì, slogan ....
Logo, bao bì, slogan
- Chỉnh sửa video
- Các công việc khác do quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã có kinh nghiệm 01 làm việc trong lĩnh vực packaging, hộp quà, thiết kế in ấn, bình bản, chế bản,...
- Có khả năng tư duy sáng tạo, phát triển ý tưởng thiết kế.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế: AI, PS,...
- Có kiến thức cơ bản về thương hiệu/ Marketing để thực hiện thiết kế hiệu quả, đa dạng.
- Nhanh nhẹn, chủ động sắp xếp công việc, đảm bảo deadline
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở môi trường Agency
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 (Thứ 2 - Thứ 7)
- Lương: 10.000.000 - 12.000.000
- Môi trường làm việc thoải mái, sếp dễ tính, không gò bó.
- Sếp vui tính tâm lý, đồng nghiệp mặn mòi, teabreak ăn vặt hàng ngày,...
- Trau dồi được kỹ năng của bản thân trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
