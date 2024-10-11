Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B17

- 17, Khu chức năng đô thị Thành Phố Xanh, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công việc chính:
Công việc chính:
Thực hiện việc quản lý hình ảnh (thương hiệu) đảm bảo tính thống nhất, nhất quán và dễ nhận dạng của thương hiệu. Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu công ty: Brochure, Bao bì sản phẩm... Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing... Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher... Chỉnh sửa video cơ bản để kết hợp cùng team livestream bán hàng Biết khai thác tốt các nguồn thông tin và tư liệu trên Internet. Liên hệ nhà cung cấp lấy báo giá, lên dự toán, in ấn các sản phẩm thiết kế được duyệt. Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty. Các yêu cầu công việc khác của trưởng phòng Marketing.
Thực hiện việc quản lý hình ảnh (thương hiệu) đảm bảo tính thống nhất, nhất quán và dễ nhận dạng của thương hiệu.
Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu công ty: Brochure, Bao bì sản phẩm...
Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing...
Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher...
Chỉnh sửa video cơ bản để kết hợp cùng team livestream bán hàng
Biết khai thác tốt các nguồn thông tin và tư liệu trên Internet.
Liên hệ nhà cung cấp lấy báo giá, lên dự toán, in ấn các sản phẩm thiết kế được duyệt.
Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty.
Các yêu cầu công việc khác của trưởng phòng Marketing.
Quyền hạn:
Quyền hạn:
Chịu sự quản lý trực tiếp của TP MKT; Đề xuất với cấp quản lý trực tiếp về các phương án, giải pháp nâng cao chất lượng công tác nhân sự; Chủ động làm việc và giao tiếp với các phòng ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ trong chức năng nhiệm vụ được giao; Được quyền xử lý các công việc thuộc thẩm quyền; Chịu trách nhiệm trước cấp quản lý trực tiếp về các chỉ tiêu công việc cá nhân.
Chịu sự quản lý trực tiếp của TP MKT;
Đề xuất với cấp quản lý trực tiếp về các phương án, giải pháp nâng cao chất lượng công tác nhân sự;
Chủ động làm việc và giao tiếp với các phòng ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ trong chức năng nhiệm vụ được giao;
Được quyền xử lý các công việc thuộc thẩm quyền;
Chịu trách nhiệm trước cấp quản lý trực tiếp về các chỉ tiêu công việc cá nhân.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các tiêu chuẩn công việc:
Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Trình độ đào tạo:
Ngành nghề ưu tiên: Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật Công nghiệp,...
Kiến thức: Thiết kế đồ họa ngành may mặc
Có tư duy mỹ thuật, phối màu chuyên nghiệp và khoa học.
Có năng khiếu, cảm nhận mỹ thuật tốt về màu và hình.
Thành thạo phần mềm: Illustrator, Indesign, Photoshop...
Yêu cầu ngoại ngữ: Không yêu cầu.
Tin học: Tin học văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc.
Ngành nghề ưu tiên: Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật Công nghiệp,...
Kiến thức: Thiết kế đồ họa ngành may mặc
Có tư duy mỹ thuật, phối màu chuyên nghiệp và khoa học.
Có năng khiếu, cảm nhận mỹ thuật tốt về màu và hình.
Thành thạo phần mềm: Illustrator, Indesign, Photoshop...
Yêu cầu ngoại ngữ: Không yêu cầu.
Tin học: Tin học văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc.
Kỹ năng:
Kỹ năng:
Tư duy logic, hệ thống và khả năng phân tích dữ liệu tốt
Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.
Có khả năng tư duy sáng tạo, biết lắng nghe, nắm bắt nhanh và chính xác yêu cầu của cấp trên.
Tư duy logic, hệ thống và khả năng phân tích dữ liệu tốt
Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.
Có khả năng tư duy sáng tạo, biết lắng nghe, nắm bắt nhanh và chính xác yêu cầu của cấp trên.
Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:
Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:
Nhiệt tình, quyết đoán, trung thực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc;
Có tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp;
Có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó với công ty.
Nhiệt tình, quyết đoán, trung thực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc;
Có tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp;
Có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó với công ty.
Yêu cầu về thái độ, hành vi, sức khỏe, giới tính:
Giới tính: Nữ; Nam Độ tuổi: 25-35 tuổi; Sức khỏe tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc.
Giới tính: Nữ; Nam
Độ tuổi: 25-35 tuổi;
Sức khỏe tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc.
Yêu cầu khác:
Yêu cầu khác:
Có khả năng nhìn nhận vấn đề tổng quát;
Nắm bắt được công việc nhanh, duy trì các mối quan hệ tốt với nội bộ và bên ngoài thông qua giao tiếp chuyên nghiệp, hiệu quả.
Có khả năng nhìn nhận vấn đề tổng quát;
Nắm bắt được công việc nhanh, duy trì các mối quan hệ tốt với nội bộ và bên ngoài thông qua giao tiếp chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Quyền lợi:
Thu nhập: 12– 15 triệu Gross
Cấp trang thiết bị làm việc
Thời gian làm việc: T2- T6 (nghỉ 02 thứ 7, CN)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
Tham gia (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ ...)
Thu nhập: 12– 15 triệu Gross
Cấp trang thiết bị làm việc
Thời gian làm việc: T2- T6 (nghỉ 02 thứ 7, CN)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
Tham gia (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B17 - 17,đường Violet 2, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, MỹĐình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

