Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HACO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HACO GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HACO GROUP

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11 ngõ 8 Lê Lợi Nguyễn Trãi, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện thiết kế theo quy trình của bộ phận thiết kế Lên ý tưởng, thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm: logo, bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, Profile, catalog sản phẩm, bao bì sản phẩm..vv Phối hợp cùng team, đảm bảo chất lượng & deadline các sản phẩm đúng yêu cầu; Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật xu hướng thiết kế mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các sản phẩm thiết kế.
Thực hiện thiết kế theo quy trình của bộ phận thiết kế
Lên ý tưởng, thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm: logo, bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, Profile, catalog sản phẩm, bao bì sản phẩm..vv
Phối hợp cùng team, đảm bảo chất lượng & deadline các sản phẩm đúng yêu cầu;
Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật xu hướng thiết kế mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các sản phẩm thiết kế.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 1998 trở lên Tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa, mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật công nghiệp Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm nghề thiết kế đồ họa, designer Có kinh nghiệm về mảng logo, bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, Profile, catalog sản phẩm, bao bì sản phẩm...vv Chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc Có khả năng sáng tạo trong công việc Trung thực, chủ động, nhiệt tình, kiên trì, biết lắng nghe, tôn trọng. Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc, muốn đồng hành cùng phát triển lâu dài.
Độ tuổi từ 1998 trở lên
Tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa, mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật công nghiệp
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm nghề thiết kế đồ họa, designer
Có kinh nghiệm về mảng logo, bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, Profile, catalog sản phẩm, bao bì sản phẩm...vv
Chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc
Có khả năng sáng tạo trong công việc
Trung thực, chủ động, nhiệt tình, kiên trì, biết lắng nghe, tôn trọng.
Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc, muốn đồng hành cùng phát triển lâu dài.
CV đính kèm link sản phẩm và link behance những dự án đã từng làm.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HACO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập 12 - 18 triệu chưa bao gồm thưởng (có năng lực mức lương sẽ không giới hạn, lên tới hàng chục triệu) Không yêu cầu Laptop, Máy tính 2 Màn hình, cấu hình tốc độ cao, văn phòng đầy đủ trang thiết bị làm việc tiện nghi, chuyên nghiệp. Vị trí trung tâm khu đô thị. Hỗ trợ ăn trưa, coffee, máy chiếu phim, karaoke giải trí ... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, thoải mái, năng động, đồng nghiệp hiền hoà, tốt bụng, sếp nhiệt tình. Được đào tạo phát triển , nâng cao mức thu nhập và có cơ hội thăng tiến. Được nhiệt tình chia sẻ đào tạo thường xuyên, trao đổi công việc nâng cao năng lực, giúp đỡ tận tình từ các đồng nghiệp để đạt hiệu quả tốt nhất cho công việc và phát triển bản thân. Tham gia du lịch cùng công ty 1 năm/1-2 lần (Phú Quốc, Đà Nẵng...vv) Thưởng nóng dự án, lễ tết, tổ chức sinh nhật đầy đủ. Liên hoan công ty hàng tháng Đóng BHXH đầy đủ Các ngày lễ tết theo quy định nhà nước
Thu Nhập 12 - 18 triệu chưa bao gồm thưởng (có năng lực mức lương sẽ không giới hạn, lên tới hàng chục triệu)
Không yêu cầu Laptop, Máy tính 2 Màn hình, cấu hình tốc độ cao, văn phòng đầy đủ trang thiết bị làm việc tiện nghi, chuyên nghiệp. Vị trí trung tâm khu đô thị.
Hỗ trợ ăn trưa, coffee, máy chiếu phim, karaoke giải trí ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, thoải mái, năng động, đồng nghiệp hiền hoà, tốt bụng, sếp nhiệt tình. Được đào tạo phát triển , nâng cao mức thu nhập và có cơ hội thăng tiến.
Được nhiệt tình chia sẻ đào tạo thường xuyên, trao đổi công việc nâng cao năng lực, giúp đỡ tận tình từ các đồng nghiệp để đạt hiệu quả tốt nhất cho công việc và phát triển bản thân.
Tham gia du lịch cùng công ty 1 năm/1-2 lần (Phú Quốc, Đà Nẵng...vv)
Thưởng nóng dự án, lễ tết, tổ chức sinh nhật đầy đủ.
Liên hoan công ty hàng tháng
Đóng BHXH đầy đủ
Các ngày lễ tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HACO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HACO GROUP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HACO GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 ngõ 8, Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

