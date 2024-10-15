Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Khuyến Phú Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Khuyến Phú Thịnh
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Khuyến Phú Thịnh

Thiết kế đồ hoạ

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Thiết kế ấn phẩm, hình ảnh quảng cáo cho các chiến dịch online, offline marketing và các hoạt động truyền thông nội bộ của công ty. Xây dựng, phát triển concept thiết kế bám theo định hướng marketing của công ty. Theo dõi xu hướng màu sắc, hình ảnh để làm mới nhắm đến đối tượng khách hàng mục tiêu. Phụ trách thực hiện và quản lý toàn bộ hình ảnh, ấn phẩm hình ảnh của công ty: Catalogue, Brochure, Poster, Namecard, POSM, Hình ảnh sản phẩm... Tạo lập Key Visual (Hình ảnh chủ đạo) của các chiến dịch truyền thông. Phối với cùng nhóm lên ý tưởng nội dung và Phụ trách sản xuất video kênh Fanpage, Tiktok. Youtube. Làm việc với các Agency trong các dự án sản xuất Video, TVC...
Thiết kế ấn phẩm, hình ảnh quảng cáo cho các chiến dịch online, offline marketing và các hoạt động truyền thông nội bộ của công ty.
Xây dựng, phát triển concept thiết kế bám theo định hướng marketing của công ty.
Theo dõi xu hướng màu sắc, hình ảnh để làm mới nhắm đến đối tượng khách hàng mục tiêu.
Phụ trách thực hiện và quản lý toàn bộ hình ảnh, ấn phẩm hình ảnh của công ty: Catalogue, Brochure, Poster, Namecard, POSM, Hình ảnh sản phẩm...
Tạo lập Key Visual (Hình ảnh chủ đạo) của các chiến dịch truyền thông.
Phối với cùng nhóm lên ý tưởng nội dung và Phụ trách sản xuất video kênh Fanpage, Tiktok. Youtube.
Làm việc với các Agency trong các dự án sản xuất Video, TVC...

- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tương đương.
- Khả năng tư duy thẩm mỹ tốt về bố cục, hình ảnh, màu sắc, ánh sáng.
- Thành thạo các phần mềm: Adobe Premier, After Effect, Photoshop, Illustrator, Indesign và các app xử lý video như Capcut
- Lưu ý: ứng viên gửi kèm Portfolio các job đã từng thiết kế khi ứng tuyển
- Lưu ý: ứng viên gửi kèm Portfolio các job đã từng thiết kế khi ứng tuyển
- Am hiểu về các thiết bị, set-up quay phim, chụp ảnh là một lợi thế.
- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

- Lương cơ bản: 13.000.000VND đến 18.000.000VND
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.
- Làm việc trong môi trường năng động sáng tạo thân thiện, hòa đồng.
- Xét tăng lương định kỳ
- Ưu tiên các ứng viên nộp CV sớm, sẽ hẹn phỏng vấn sớm
- Được nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 483A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7

