Tuyển Thiết kế đồ hoạ Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Tập đoàn BRG
- Hà Nội: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Thiết kế các ấn phẩm đồ họa branding: Logo, nhận diện thương hiệu, Tài liệu bán hàng (brochure, saleskit, flyer, mặt bằng...) cho các dự án bất động sản
- Thiết kế các mẫu quảng cáo, các ấn phẩm: poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,... hỗ trợ cho việc quảng bá, tổ chức sự kiện, các hoạt động truyền thông, marketing theo từng chiến dịch bán hàng
- Kiểm soát hình ảnh thương hiệu & thẩm định tính thẩm mỹ của các sản phẩm truyền thông, marketing
- Kiểm soát việc in ấn, sản xuất các tài liệu phục vụ bán hàng
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên ngành (Major): Marketing, Digital Marketing, Thiết kế đồ họa, các ngành liên quan
- Kinh nghiệm (Experience): ≥ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương và tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan
- Kiến thức (Knowledge): Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, After
Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 18 - 20 triệu gross
Thời gian làm việc: t2- t6
NLĐ kí hợp đồng thời vụ 6 tháng, thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 12h và 13h- 17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI