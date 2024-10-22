Tuyển Thiết kế đồ hoạ Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm đồ họa branding: Logo, nhận diện thương hiệu, Tài liệu bán hàng (brochure, saleskit, flyer, mặt bằng...) cho các dự án bất động sản

- Thiết kế các mẫu quảng cáo, các ấn phẩm: poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,... hỗ trợ cho việc quảng bá, tổ chức sự kiện, các hoạt động truyền thông, marketing theo từng chiến dịch bán hàng

- Kiểm soát hình ảnh thương hiệu & thẩm định tính thẩm mỹ của các sản phẩm truyền thông, marketing

- Kiểm soát việc in ấn, sản xuất các tài liệu phục vụ bán hàng

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

- Trình độ học vấn (Educational background): Đại Học

- Chuyên ngành (Major): Marketing, Digital Marketing, Thiết kế đồ họa, các ngành liên quan

- Kinh nghiệm (Experience): ≥ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương và tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan

- Kiến thức (Knowledge): Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, After

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18 - 20 triệu gross Thời gian làm việc: t2- t6 NLĐ kí hợp đồng thời vụ 6 tháng, thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 12h và 13h- 17h30)

