Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 162 Đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

-Thực hiện các dự án thiết kế theo yêu cầu, bao gồm:

Thiết kế hình ảnh cho mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn) như banner, poster, infographic. Thiết kế banner và hình ảnh quảng cáo trên các nền tảng số. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như brochure, flyer, standee, và tài liệu hỗ trợ kinh doanh. Thiết kế giao diện hoặc các yếu tố đồ họa cho website, ứng dụng (nếu có).

-Phối hợp với bộ phận Marketing và Content để đảm bảo chất lượng và tính thống nhất của thiết kế với nội dung và thông điệp.

-Đảm bảo hoàn thành sản phẩm đúng thời hạn, tuân thủ hướng dẫn thương hiệu và yêu cầu của khách hàng.

-Sửa đổi, cập nhật thiết kế dựa trên phản hồi từ khách hàng hoặc bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm thiết kế trên các nền tảng TMĐT, Website.

• Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng quản lý thời gian tốt.

• Tinh thần trách nhiệm, cam kết hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Tính lương theo sản phẩm: Thu nhập dựa trên số lượng và độ phức tạp của thiết kế hoàn thành, mức giá chi tiết được trao đổi cụ thể khi nhận việc.

• Mức lương tham khảo:

Thiết kế đơn giản (post mạng xã hội, banner quảng cáo): 100,000 - 300,000 VNĐ/sản phẩm. Thiết kế phức tạp (poster sự kiện, infographic, brochure): 300,000 - 800,000 VNĐ/sản phẩm.

• Làm việc từ xa, linh hoạt về thời gian.

• Có cơ hội hợp tác lâu dài nếu đáp ứng tốt yêu cầu công việc và đạt hiệu quả cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SÀI GÒN

