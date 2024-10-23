Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quất Động, Thường Tín, Hà Nội, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thiết kế các mẫu bao bì cho các dòng sản phẩm của Công ty.
- Tham gia vào việc quản trị nội dung website/ Facebook của Công ty và hoạt động marketing online: Thiết kế minh họa các bài viết trên website, báo chí, banner quảng cáo động (flash, gif), layout website ....
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chiến dịch Marketing (Online/ Offline).
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, nữ
- Sử dụng các chương trình thiết kế đồ họa: Illustrator, Coreldraw, Photoshop.
- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế bao bì, đặc biệt bao bì mỹ phẩm, dược phẩm, kinh nghiệm in ấn bao bì.
- Yêu thích công việc sáng tạo, tinh thần trải nghiệm; hết mình với công việc, mong muốn phát triển nghề nghiệp dài hạn.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương (từ 8 -12M tùy theo trình độ, năng lực, kinh nghiệm)
- Lương tháng thứ 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật...
- Được trang bị đầy đủ những điều kiện làm việc phù hợp.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước.
- Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Công ty, nghỉ mát, du xuân hàng năm, và các chế độ phúc lợi khác.
II. Tuyển nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đô Quan - Xã Quất Động – Huyện Thường Tín – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

