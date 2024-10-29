Tuyển Công nghệ Thông tin HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 7 huỳnh Thúc Kháng kéo dài, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 9 hẻm 157/29/9 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

