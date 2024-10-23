Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông:
Thiết kế poster, banner, brochure, flyer cho các chiến dịch marketing, chương trình khuyến mãi, sự kiện nội bộ và các dịp đặc biệt Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo cho các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok: banner web, Google Ads, social media ads,...).
Thiết kế poster, banner, brochure, flyer cho các chiến dịch marketing, chương trình khuyến mãi, sự kiện nội bộ và các dịp đặc biệt
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo cho các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok: banner web, Google Ads, social media ads,...).
2. Thiết kế và quản lý hình ảnh thương hiệu
3. Chỉnh sửa và nâng cấp hình ảnh:
Chỉnh sửa hình ảnh chụp tại phòng khám cho các mục đích quảng cáo, bài viết truyền thông. Thiết kế ảnh cho các chiến dịch trước và sau khi điều trị nha khoa (hình ảnh khách hàng, case study nha khoa).
Chỉnh sửa hình ảnh chụp tại phòng khám cho các mục đích quảng cáo, bài viết truyền thông.
Thiết kế ảnh cho các chiến dịch trước và sau khi điều trị nha khoa (hình ảnh khách hàng, case study nha khoa).
4. Tham gia sáng tạo nội dung:
Phối hợp với bộ phận marketing để sáng tạo nội dung hình ảnh phù hợp với chiến lược truyền thông. Tham gia đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chương trình quảng bá dịch vụ và hoạt động của nha khoa.
Phối hợp với bộ phận marketing để sáng tạo nội dung hình ảnh phù hợp với chiến lược truyền thông.
Tham gia đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chương trình quảng bá dịch vụ và hoạt động của nha khoa.
5. Hỗ trợ các công việc liên quan:
5.
Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc tạo hình ảnh trình bày, báo cáo hoặc tài liệu nội bộ. Quản lý và lưu trữ kho tư liệu thiết kế.
Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc tạo hình ảnh trình bày, báo cáo hoặc tài liệu nội bộ.
Quản lý và lưu trữ kho tư liệu thiết kế.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn:
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Có kinh nghiệm trong việc thiết kế banner, poster, ấn phẩm quảng cáo và chỉnh sửa hình ảnh. Khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại, phù hợp với ngành nha khoa.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.
Có kinh nghiệm trong việc thiết kế banner, poster, ấn phẩm quảng cáo và chỉnh sửa hình ảnh.
Khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại, phù hợp với ngành nha khoa.
Kinh nghiệm:
Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, nha khoa hoặc các ngành dịch vụ liên quan. Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và chú ý đến chi tiết. Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt với các phòng ban khác.
Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, nha khoa hoặc các ngành dịch vụ liên quan.
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và chú ý đến chi tiết.
Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt với các phòng ban khác.
Yêu cầu khác:
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hợp lý để đáp ứng deadline. Chịu được áp lực công việc và khả năng đa nhiệm tốt.
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hợp lý để đáp ứng deadline.
Chịu được áp lực công việc và khả năng đa nhiệm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, 8-15 triệu theo năng lực. Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn. Các phúc lợi khác theo quy định của công ty Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
Mức lương: Cạnh tranh, 8-15 triệu theo năng lực.
Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, ngách 127, Ngõ 68, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận BắSố 8, ngách 127, Ngõ 68, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Namc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

