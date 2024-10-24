Tuyển Thiết Kế Đồ Hoạ thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

1. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông:

Thiết kế poster, banner, brochure, flyer cho các chiến dịch marketing, chương trình khuyến mãi, sự kiện nội bộ và các dịp đặc biệt Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo cho các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok: banner web, Google Ads, social media ads,...).

2. Thiết kế và quản lý hình ảnh thương hiệu

3. Chỉnh sửa và nâng cấp hình ảnh:

Chỉnh sửa hình ảnh chụp tại phòng khám cho các mục đích quảng cáo, bài viết truyền thông. Thiết kế ảnh cho các chiến dịch trước và sau khi điều trị nha khoa (hình ảnh khách hàng, case study nha khoa).

4. Tham gia sáng tạo nội dung:

Phối hợp với bộ phận marketing để sáng tạo nội dung hình ảnh phù hợp với chiến lược truyền thông. Tham gia đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chương trình quảng bá dịch vụ và hoạt động của nha khoa.

5. Hỗ trợ các công việc liên quan:

Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc tạo hình ảnh trình bày, báo cáo hoặc tài liệu nội bộ. Quản lý và lưu trữ kho tư liệu thiết kế.

Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Có kinh nghiệm trong việc thiết kế banner, poster, ấn phẩm quảng cáo và chỉnh sửa hình ảnh. Khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại, phù hợp với ngành nha khoa.

Kinh nghiệm:

Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, nha khoa hoặc các ngành dịch vụ liên quan. Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và chú ý đến chi tiết. Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt với các phòng ban khác.

Yêu cầu khác:

Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hợp lý để đáp ứng deadline. Chịu được áp lực công việc và khả năng đa nhiệm tốt.

Mức lương: Cạnh tranh, 8-15 triệu theo năng lực. Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn. Các phúc lợi khác theo quy định của công ty Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước

