Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DOHAGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm

Thiết kế và sáng tạo các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, brochure, catalogue, infographic cho các chiến dịch marketing và quảng cáo

Chỉnh sửa và xử lý hình ảnh cho các dự án truyền thông và quảng cáo

Tham gia vào quá trình brainstorm ý tưởng thiết kế cùng team

Thiết kế giao diện website, landing page và các ấn phẩm kỹ thuật số khác

Hỗ trợ thiết kế cho các dự án social media marketing

Đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu trong các sản phẩm thiết kế

Cập nhật xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc

Thiết kế Thumbnail cho video trên nền tảng online khác nhau (TikTok, Facebook, Youtube, TV...) Với đa định dạng JPG

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón

Có kiến thức cơ bản và kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator

Có khả năng xử lý hình ảnh chuyên nghiệp

Có kiến thức về nguyên lý thiết kế, bố cục, màu sắc

Có óc thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông quảng cáo là một lợi thế

Có portfolio các sản phẩm thiết kế đã thực hiện (nếu có)

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thiết kế đồ họa

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Senior Designer, Art Director

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được làm việc trong môi trường sáng tạo, tiếp xúc với nhiều dự án đa dạng

TÙY VÀO KINH NGHIỆM CỦA BẠN Để Thỏa Thuận mức Lương Phù hợp.

