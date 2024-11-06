Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DOHAGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI
- Hà Nội: Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết kế và sáng tạo các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, brochure, catalogue, infographic cho các chiến dịch marketing và quảng cáo
Chỉnh sửa và xử lý hình ảnh cho các dự án truyền thông và quảng cáo
Tham gia vào quá trình brainstorm ý tưởng thiết kế cùng team
Thiết kế giao diện website, landing page và các ấn phẩm kỹ thuật số khác
Hỗ trợ thiết kế cho các dự án social media marketing
Đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu trong các sản phẩm thiết kế
Cập nhật xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc
Thiết kế Thumbnail cho video trên nền tảng online khác nhau (TikTok, Facebook, Youtube, TV...) Với đa định dạng JPG
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản và kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator
Có khả năng xử lý hình ảnh chuyên nghiệp
Có kiến thức về nguyên lý thiết kế, bố cục, màu sắc
Có óc thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông quảng cáo là một lợi thế
Có portfolio các sản phẩm thiết kế đã thực hiện (nếu có)
Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thiết kế đồ họa
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Senior Designer, Art Director
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được làm việc trong môi trường sáng tạo, tiếp xúc với nhiều dự án đa dạng
TÙY VÀO KINH NGHIỆM CỦA BẠN Để Thỏa Thuận mức Lương Phù hợp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
