Tuyển Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHA LINH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
- Hồ Chí Minh: C5/20N7 Phạm Hùng, Bình Hưng , Bình Chánh, Bình Chánh

Nhân viên sẽ làm những việc sau :
Chuyên xử lí các mẫu lịch tết ( đòi hỏi biết photoshop ) Thiết kế những mẫu in cơ bản ( in lụa, in nhanh , in offset ) Đánh máy làm các mẫu hóa đơn chứng từ Thiết kế chữ trong corel để dùng cho ép kim Có thể dùng photoshop để chỉnh sửa nội dung của 1 mẫu .
Chuyên xử lí các mẫu lịch tết ( đòi hỏi biết photoshop )
Thiết kế những mẫu in cơ bản ( in lụa, in nhanh , in offset )
Đánh máy làm các mẫu hóa đơn chứng từ
Thiết kế chữ trong corel để dùng cho ép kim
Có thể dùng photoshop để chỉnh sửa nội dung của 1 mẫu .
Ưu tiền có nhu cầu làm việc lâu dài - ở gần Phạm Hùng Q8

Biết sử dụng tốt 2 phần mềm sau : Corel ( hoặc Ai ) + Photoshop Chịu khó học hỏi ( vì công việc phải được hướng dẫn lại theo nhu cầu cụ thể ) Siêng năng - Chăm chỉ - Chân Thật . Biết sắp xếp kế hoạch làm việc . ở Khu vực gần Phạm Hùng Q8 để tiện đi lại Biết cơ bản về các mạng xã họi : facebook, Youtube , Tiktok Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản : Word & excel . Ưu tiền có nhu cầu làm việc lâu dài - ở gần Phạm Hùng Q8
Biết sử dụng tốt 2 phần mềm sau : Corel ( hoặc Ai ) + Photoshop
Chịu khó học hỏi ( vì công việc phải được hướng dẫn lại theo nhu cầu cụ thể )
Siêng năng - Chăm chỉ - Chân Thật .
Biết sắp xếp kế hoạch làm việc .
ở Khu vực gần Phạm Hùng Q8 để tiện đi lại
Biết cơ bản về các mạng xã họi : facebook, Youtube , Tiktok
Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản : Word & excel .
Ưu tiền có nhu cầu làm việc lâu dài - ở gần Phạm Hùng Q8

Sẽ được đào tạo lại kỹ năng chuyên nghiệp về các phần mềm thiết kế Được xem xét tăng lương sau 1 tháng làm việc, 1 năm làm việc Được trang bị các thiết bị làm việc . Làm việc lâu dài - sẽ được cập nhật nhiều chế độ theo tiêu chuẩn nhà nước.
Sẽ được đào tạo lại kỹ năng chuyên nghiệp về các phần mềm thiết kế
Được xem xét tăng lương sau 1 tháng làm việc, 1 năm làm việc
Được trang bị các thiết bị làm việc .
Làm việc lâu dài - sẽ được cập nhật nhiều chế độ theo tiêu chuẩn nhà nước.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C5/20N7 Phạm Hùng - Ấp 4A – Bình Hưng – Bình Chánh - HCM

