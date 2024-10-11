Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU
- Hà Nội: Số 4 (6a) ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thiết kế các ẩn phẩm: social, posm, banner website, thương mại điện tử
Thiết kế hình ảnh cho các bộ sưu tập mới, các campaign
Tự sản xuất hình ảnh sản phẩm, cung cấp các nguyên liệu thiết kế (mức cơ bản)
Set up livetream (ánh sáng, máy quay: có thể được đào tạo)
Chụp +edit video cơ bản
Thiết kế chiếm 70% khối lượng công việc, chụp + edit video cơ bản ( chiếm 30% khối lượng công việc)
Thiết kế các ẩn phẩm: social, posm, banner website, thương mại điện tử
Thiết kế hình ảnh cho các bộ sưu tập mới, các campaign
Tự sản xuất hình ảnh sản phẩm, cung cấp các nguyên liệu thiết kế (mức cơ bản)
Set up livetream (ánh sáng, máy quay: có thể được đào tạo)
Chụp +edit video cơ bản
Thiết kế chiếm 70% khối lượng công việc, chụp + edit video cơ bản ( chiếm 30% khối lượng công việc)
Các công việc khác theo yêu cầu nhằm đạt được mục tiêu chung của Công ty
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Photoshop, AI và Capcut
Một chân dung phù hợp với thương hiệu Vivimoon của ISU sẽ là:
Ưu tiên các bạn đã từng làm việc trong các agency, ngành thời trang, làm đẹp
Thích chụp ảnh hoặc đã biết đến chụp ảnh( không biết sẽ được đào tạo chỉ cần thích)
Nhanh nhẹn, hoà đồng, cởi mở không ngại việc
Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương, đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Du lịch, tham gia teambuilding, liên hoan thường niên của công ty. Thưởng lễ, tết, trung thu, vu lan, sinh nhật,...
Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc cần thiết
Được công ty cử đi tham gia các khóa học, đào tạo chuyên môn cũng như các kỹ năng cần thiết khác (nếu cần)
Môi trường trẻ, văn hóa doanh nghiệp tích cực và cởi mở, không toxic, drama Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Tháng Nghỉ 4 CN+2 thứ 7 cách tuần
Thời gian làm việc
Địa điểm làm việc: Số 4 (6a) ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI