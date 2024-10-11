Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 (6a) ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thiết kế các ẩn phẩm: social, posm, banner website, thương mại điện tử Thiết kế hình ảnh cho các bộ sưu tập mới, các campaign Tự sản xuất hình ảnh sản phẩm, cung cấp các nguyên liệu thiết kế (mức cơ bản) Set up livetream (ánh sáng, máy quay: có thể được đào tạo) Chụp +edit video cơ bản Thiết kế chiếm 70% khối lượng công việc, chụp + edit video cơ bản ( chiếm 30% khối lượng công việc)

Thiết kế các ẩn phẩm: social, posm, banner website, thương mại điện tử

Thiết kế hình ảnh cho các bộ sưu tập mới, các campaign

Tự sản xuất hình ảnh sản phẩm, cung cấp các nguyên liệu thiết kế (mức cơ bản)

Set up livetream (ánh sáng, máy quay: có thể được đào tạo)

Chụp +edit video cơ bản

Thiết kế chiếm 70% khối lượng công việc, chụp + edit video cơ bản ( chiếm 30% khối lượng công việc)

Các công việc khác theo yêu cầu nhằm đạt được mục tiêu chung của Công ty

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Graphic designer

Thành thạo Photoshop, AI và Capcut

Một chân dung phù hợp với thương hiệu Vivimoon của ISU sẽ là:

Ưu tiên các bạn đã từng làm việc trong các agency, ngành thời trang, làm đẹp

Thích chụp ảnh hoặc đã biết đến chụp ảnh( không biết sẽ được đào tạo chỉ cần thích)

Nhanh nhẹn, hoà đồng, cởi mở không ngại việc

Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 9.000.000 - 10.000.000 + phụ cấp ăn trưa 20.000VNĐ/ngày + phụ cấp gửi xe + thưởng (nếu có)

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương, đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Du lịch, tham gia teambuilding, liên hoan thường niên của công ty. Thưởng lễ, tết, trung thu, vu lan, sinh nhật,...

Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc cần thiết

Được công ty cử đi tham gia các khóa học, đào tạo chuyên môn cũng như các kỹ năng cần thiết khác (nếu cần)

Môi trường trẻ, văn hóa doanh nghiệp tích cực và cởi mở, không toxic, drama Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Tháng Nghỉ 4 CN+2 thứ 7 cách tuần

Thời gian làm việc

Địa điểm làm việc: Số 4 (6a) ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin