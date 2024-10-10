Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Eurowindow, số 27 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giới thiệu
CashPlus Platform là một nền tảng công nghệ mở do ATS Group nghiên cứu và phát triển. CashPlus Platform cho phép các đối tác tham gia hoạt động độc lập hoặc đấu nối API để tích hợp tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ của họ vào ứng dụng CashPlus trên cả môi trường internet và môi trường truyền thống. Giải pháp này đã đưa CashPlus trở thành một siêu ứng dụng giúp các bên tham gia (Cả mua và bán) trong thị trường kinh tế bán lẻ được thuận tiện và hưởng lợi.
CashPlus Platform
2. Mô tả công việc
2. Mô tả công việc

Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho các hoạt động quảng bá sản phẩm của Công ty: Banner, Poster... trên các nền tảng mạng xã hội, webiste của Công ty. Phối hợp với các Khối, Phòng, Ban liên quan trong các công việc về thiết kế và in ấn, sản xuất, xuất bản các tư liệu truyền thông, quảng cáo thương hiệu và marketing sản phẩm dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm được giao. Đảm bảo các sản phẩm thiết kế ấn tượng, thu hút và sáng tạo; tuân thủ, phù hợp với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả marketing/truyền thông cao. Đề xuất ý tưởng, kịch bản, thực hiện quay dựng phim phục vụ truyền thông nội bộ và truyền thông sản phẩm của Công ty. Báo cáo hiệu quả công việc với các bộ phận liên quan và Ban lãnh đạo Công ty. Thực hiện các công việc thiết kế khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho các hoạt động quảng bá sản phẩm của Công ty: Banner, Poster... trên các nền tảng mạng xã hội, webiste của Công ty.
Phối hợp với các Khối, Phòng, Ban liên quan trong các công việc về thiết kế và in ấn, sản xuất, xuất bản các tư liệu truyền thông, quảng cáo thương hiệu và marketing sản phẩm dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm được giao.
Đảm bảo các sản phẩm thiết kế ấn tượng, thu hút và sáng tạo; tuân thủ, phù hợp với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả marketing/truyền thông cao.
Đề xuất ý tưởng, kịch bản, thực hiện quay dựng phim phục vụ truyền thông nội bộ và truyền thông sản phẩm của Công ty.
Báo cáo hiệu quả công việc với các bộ phận liên quan và Ban lãnh đạo Công ty.
Thực hiện các công việc thiết kế khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop. InDesign, phần mềm chỉnh sửa video và các công cụ hỗ trợ khác... Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương. Nắm bắt tốt các Xu hướng về thiết kế hình ảnh theo nhiều phong cách trên website và mạng xã hội. Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể. Năng động, nhiệt tình, giàu ý tưởng. Tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc Chăm chỉ, cẩn trọng trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop. InDesign, phần mềm chỉnh sửa video và các công cụ hỗ trợ khác...
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Nắm bắt tốt các Xu hướng về thiết kế hình ảnh theo nhiều phong cách trên website và mạng xã hội.
Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể. Năng động, nhiệt tình, giàu ý tưởng. Tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc
Chăm chỉ, cẩn trọng trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, phù hợp năng lực. Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13 và các chính sách về chế độ khác của công ty. Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty. Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,...
Thu nhập thỏa thuận, phù hợp năng lực.
Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13 và các chính sách về chế độ khác của công ty.
Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Euro Window - 27 Đ. Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

