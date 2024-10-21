Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY
- Hà Nội: Số 2, Ngách 90/1/42, Tổ 9, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào quá trình thiết kế các ấn phẩm truyền thông, bao gồm:
Banner website, banner mạng xã hội
Poster, brochure, tờ rơi, catalogue
Thiết kế bao bì sản phẩm, nhãn mác sản phẩm
Thiết kế các ấn phẩm nội bộ của công ty
Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho các chiến dịch marketing của công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các ngành nghề liên quan
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, Indesign
Có kiến thức cơ bản về bố cục, màu sắc, typography
Nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
