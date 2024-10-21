Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Ngách 90/1/42, Tổ 9, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình thiết kế các ấn phẩm truyền thông, bao gồm: Banner website, banner mạng xã hội Poster, brochure, tờ rơi, catalogue Thiết kế bao bì sản phẩm, nhãn mác sản phẩm Thiết kế các ấn phẩm nội bộ của công ty Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho các chiến dịch marketing của công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các ngành nghề liên quan Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, Indesign Có kiến thức cơ bản về bố cục, màu sắc, typography Nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM - GERMANY

