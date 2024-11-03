Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 53/4 Trần Khánh Dư, Quận 1
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
-Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông offline và online: POSM, Poster, Banner, Logo, Hangtag, packaging, ...
-Hỗ trợ quay phim, chụp hình, chỉnh sửa hình ảnh của nhãn hàng.
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu vị trí.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Sinh viên năm 3- 4 các Trường Đại học, chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa
-Biết sử dụng tốt các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Illustrator ,Photoshop...
-Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc, biết chụp hình và quay phim dựng clip ngắn cơ bản
-Yêu thích thời trang và khả năng thẩm mỹ cao
-Có laptop cá nhân phục vụ công việc
-Biết sử dụng tốt các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Illustrator ,Photoshop...
-Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc, biết chụp hình và quay phim dựng clip ngắn cơ bản
-Yêu thích thời trang và khả năng thẩm mỹ cao
-Có laptop cá nhân phục vụ công việc
Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt Thì Được Hưởng Những Gì
-Phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
-Tham gia các công tác của Phòng Marketing và Thiết kế
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến
-Tham gia các công tác của Phòng Marketing và Thiết kế
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI