Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53/4 Trần Khánh Dư, Quận 1

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

-Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông offline và online: POSM, Poster, Banner, Logo, Hangtag, packaging, ...

-Hỗ trợ quay phim, chụp hình, chỉnh sửa hình ảnh của nhãn hàng.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu vị trí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm 3- 4 các Trường Đại học, chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa

-Biết sử dụng tốt các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Illustrator ,Photoshop...

-Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc, biết chụp hình và quay phim dựng clip ngắn cơ bản

-Yêu thích thời trang và khả năng thẩm mỹ cao

-Có laptop cá nhân phục vụ công việc

Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

-Tham gia các công tác của Phòng Marketing và Thiết kế

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

