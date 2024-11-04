Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH PAYDA VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Victory Tower, Tân Trào, Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sử dụng thành thạo Photoshop và Illustrator để tạo các nội dung thiết kế đa dạng.

- Phối hợp với đội ngũ marketing để sản xuất các tài liệu quảng cáo cho chiến dịch, chương trình khuyến mãi.

- Áp dụng kiến thức cơ bản về marketing để đề xuất và triển khai các thiết kế chiến lược.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo Photoshop và Illustrator (yêu cầu nộp kèm portfolio).

- Khả năng đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, sáng tạo trong thiết kế.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về marketing, đặc biệt là hiểu biết về marketing số.

- Phong cách làm việc tỉ mỉ, có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PAYDA VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ phúc lợi theo quy định công ty.

- Đào tạo nâng cao kỹ năng

- Team Bulding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PAYDA VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin