Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare
- Hà Nội: Tòa nhà Nam Anh
- 68/116 Nhân Hòa
- Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
Sáng tạo các nội dung theo yêu cầu của sản phẩm cũng như theo trend và định hướng của marketing.
Tạo nội dung 2D cho trò chơi như nhân vật, đạo cụ, môi trường, giao diện người dùng,... cho mobile game.
Tạo icon, ảnh bìa cho giao diện cửa hàng của game
Phối hợp các nhân sự, bộ phận product và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển sản phẩm mobile game.
Thiết kế và tạo các yếu tố trò chơi như giao diện người dùng, nút, đối tượng, hình đại diện, kết cấu, hình nền.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kĩ năng photoshop
Khả năng làm việc nhóm
Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH đầy đủ khi được nhận chính thức
Tham gia các hoạt động của công ty
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
