Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Anh - 68/116 Nhân Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo các nội dung theo yêu cầu của sản phẩm cũng như theo trend và định hướng của marketing. Tạo nội dung 2D cho trò chơi như nhân vật, đạo cụ, môi trường, giao diện người dùng,... cho mobile game. Tạo icon, ảnh bìa cho giao diện cửa hàng của game Phối hợp các nhân sự, bộ phận product và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển sản phẩm mobile game. Thiết kế và tạo các yếu tố trò chơi như giao diện người dùng, nút, đối tượng, hình đại diện, kết cấu, hình nền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên Tốt nghiệp trung cấp trở lên Có kĩ năng photoshop Khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ khi được nhận chính thức Tham gia các hoạt động của công ty Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.