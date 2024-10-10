Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam, ĐCT08, Phùng Xá, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận thông tin bản vẽ thông số kỹ thuật của sản phẩm FPCB từ khách hàng, phân tích tính khả thi, thiết bị máy móc Lập kế hoạch sản xuất hàng, theo dõi và cập nhật tiến độ chạy hàng Phát triển PCB theo yêu cầu của khách hàng Phân tích lỗi và cải tiến quy trình Họp với các phòng ban liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học chuyên ngành Kĩ thuật Ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC trên 800+ hoặc tiếng Nhật N2) Có kinh nghiệm thiết kế (PCB, Package,..) Ưu tiên người có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực PCB/PKG Có trách nhiệm cao trong công việc, tư duy logic

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực. Được làm việc trong một môi trường doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, chuyên nghiệp, là một môi trường lý tưởng để phát triển bản thân. Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng. Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty. Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty (20 phút từ Big C). Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy. Nghỉ phép 12 ngày/năm + 5 ngày nghỉ thêm nguyên lương của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

