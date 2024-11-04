Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

- Quản lý thiết kế bộ nhận diện thương hiệu:

• Đảm nhiệm thiết kế sáng tạo logo, hệ thống nhận dạng thương hiệu, quy chuẩn thiết kế/ mỹ thuật cho công ty.

• Thực hiện thiết kế sáng tạo nhằm nâng tầm hình ảnh thiết kế thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Công ty, đảm bảo tính đồng nhất và phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trong từng hoạt động truyền thông, tiếp thị nội bộ và bên ngoài

• Thiết kế nhận diện thương hiệu tại điểm bán

• Thiết kế vật phẩm, quà tặng nhằm tăng nhận diện thương hiệu

- Triển khai công tác thiết kế (ấn phẩm, thiết kế phục vụ sự kiện và các hoạt động của Công ty):

• Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll...)

• Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển,...);

• Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital Marketing (website, facebook, youtube...) như: Banner, popup, email template, giao diện website/ ứng dụng/ Landingpage;

• Xử lý hậu kỳ

• Có khả năng biên tập video, làm các video dạng animation và làm sub cho video để quảng cáo, thực hiện và quản lý công tác thiết kế kỹ xảo hình ảnh, thiết kế 3D phục vụ việc biên tập video; diễn hoạt đồ họa động (Motion graphic & Animation), in các ấn phẩm truyền thông là 1 lợi thế

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm thiết kế

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Photoship, Illustrator, Dreamweaver...

- Biết làm landing, website là 1 lợi thế

- Có gu thẩm mỹ & sáng tạo

- Chủ động, trung thực, nhiệt tình

- Hạm học hỏi

- Thu nhập: Thoả thuận

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

- Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Thời gian, địa điểm làm việc:

Thời gian: 8h30 – 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ 7, nghỉ Chủ Nhật.

Địa điểm làm việc tại: số 2, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

