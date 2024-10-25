Tuyển Thông Dịch Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 - 4, Đường số 8, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch trong các buổi họp, cuộc trao đổi giữa các sếp Hàn với quản lý, nhân viên Việt Nam. Biên dịch các hồ sơ, báo cáo, văn bản từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại. Các công việc hành chính theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lưu loát 4 kỹ năng tiếng Hàn, Topik 4 trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm phiên dịch ở công ty Hàn Quốc hoặc vị trí tương đương. Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt, quyết đoán, chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác.

Tại Công Ty TNHH Lotteria Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo đúng năng lực. Xét tăng lương hàng năm, thưởng lễ tết: 30/4, 2/9, sinh nhật..., lương tháng 13, voucher sinh nhật, thẻ thành viên của Lotteria, Company trip, quà bánh trung thu,... Được làm việc trong môi trường F&B năng động, chuyên nghiệp với hơn 200 cửa hàng khắp cả nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lotteria Việt Nam

