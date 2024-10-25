Tuyển Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Thông qua điện thoại, nhắn tin, các phương tiện khác thuyết phục khách hàng có liên quan trả khoản vay nợ, trao đổi qua điện thoại, chỉ dẫn khách hàng các phương thức thanh toán chính xác, đảm bảo; Nhận thông tin, nhập thông tin và cập nhật thông tin của các khách hàng cần phải thu hồi nợ; Cập nhật kịp thời, bổ sung tài liệu của khách hàng và bảo đảm tài liệu mang tính xác thực; Hoàn thành mục tiêu thành tích của cả nhóm và mục tiêu thành tích của cá nhân; Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp quản lý khi gặp khó khăn phát sinh trong công việc; Thực hiện các công việc khác phát sinh khác nếu có.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm đối với nhóm nhắc phí; Ít nhất 03 tháng kinh nghiệm thu hồi nợ qua điện thoại đối với các nhóm nợ từ 3 ngày trở lên; Có khả năng giao tiếp với nhiều khách hàng khác nhau; Giọng nói rõ ràng, dễ nghe; Kiên trì, thái độ làm việc tích cực, khả năng ứng biến tốt; Biết sử dụng tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc : 6 - 7 Triệu; Lương chính thức : 6.5 - 7.5 Triệu; Thưởng KPI hàng tháng theo năng suất, không giới hạn tối đa tiền thưởng KPI; Tổng thu nhập lên đến 40 triệu/ tháng; Thưởng lương tháng 13 hàng năm sau khi hoàn tất một năm làm việc; Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, ổn định lâu dài; Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Nhà nước; Được cung cấp gói khám sức khỏe cá nhân; 12 ngày phép hằng năm; Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên; Tham dự Team Building, Birthday party và các hoạt động khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY

