Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Ngày đăng tuyển: 02/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, toà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Quản lý, điều hành và vận hành phòng Thu hồi nợ sớm
Xây dựng hệ thống vận hành của phòng Thu hồi nợ bao gồm: các quy định, quy trình làm việc, các chính sách thực hiện công việc, … nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng của công công tác Thu hồi nợ
Tham mưu, tư vấn Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan về công tác xử lý và thu hồi nợ, ngăn chặn nợ xấu.
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Lập kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả của phòng Thu hồi nợ.
Giám sát thực hiện, đề xuất các biện pháp phòng tránh các khoản tín dụng của công ty.
Tổng hợp và lập các loại báo cáo và báo cáo cấp trên trực thuộc.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo và phân công của quản lý trực tiếp và Tổng giám đốc.
Địa điểm làm việc: 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm vị trí xử lý nợ, 2 năm kinh nghiệm quản lý.
Có kinh nghiệm thu hồi nợ trực tiếp, đã từng quản lý nhân sự thu hồi hiện trường và thu hồi qua Call
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng quản lý tốt, cân bằng các nhóm trong phòng
Quyết đoán trong viêc đưa ra quyết định
Có kinh nghiệm xử lý nợ xấu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 25,000,000 - 35,000,000 + thưởng thu hồi (mức thưởng cao) và các phụ cấp khác (Thu nhập 30,000,000 - 50,000,000/tháng) (có thể thoả thuận thêm tuỳ theo năng lực)
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, ...
Được công ty mua bảo hiểm sức khoẻ
Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, barbecues, ...
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: nghỉ phép, BHXH,...
Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được tham gia các khoá đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Toà nhà TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm