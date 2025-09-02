Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, toà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Quản lý, điều hành và vận hành phòng Thu hồi nợ sớm

Xây dựng hệ thống vận hành của phòng Thu hồi nợ bao gồm: các quy định, quy trình làm việc, các chính sách thực hiện công việc, … nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng của công công tác Thu hồi nợ

Tham mưu, tư vấn Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan về công tác xử lý và thu hồi nợ, ngăn chặn nợ xấu.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lập kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả của phòng Thu hồi nợ.

Giám sát thực hiện, đề xuất các biện pháp phòng tránh các khoản tín dụng của công ty.

Tổng hợp và lập các loại báo cáo và báo cáo cấp trên trực thuộc.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo và phân công của quản lý trực tiếp và Tổng giám đốc.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm vị trí xử lý nợ, 2 năm kinh nghiệm quản lý.

Có kinh nghiệm thu hồi nợ trực tiếp, đã từng quản lý nhân sự thu hồi hiện trường và thu hồi qua Call

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng quản lý tốt, cân bằng các nhóm trong phòng

Quyết đoán trong viêc đưa ra quyết định

Có kinh nghiệm xử lý nợ xấu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 25,000,000 - 35,000,000 + thưởng thu hồi (mức thưởng cao) và các phụ cấp khác (Thu nhập 30,000,000 - 50,000,000/tháng) (có thể thoả thuận thêm tuỳ theo năng lực)

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, ...

Được công ty mua bảo hiểm sức khoẻ

Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, barbecues, ...

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: nghỉ phép, BHXH,...

Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Được tham gia các khoá đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

