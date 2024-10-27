Tuyển Thủ Kho thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
- Bình Dương: Lô số 23
- 1 và 23
- 5, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
QUẢN LÝ KHO
- Nhập, xuất hàng hóa theo chứng từ
- Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho đảm bảo hàng hóa được bảo quản an toàn, thuận lợi cho việc xuất hàng theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước (FIFO)
- Kiểm kê, đối chiếu số liệu hàng hóa trong kho và sổ sách định kỳ hàng tuần/ hàng tháng theo quy định quản lý kho
- Đề xuất, cảnh báo xử lý hàng không đủ điều kiện bán, hàng còn hạn sử dụng ngắn, hàng luân chuyển chậm
QUẢN LÝ PHỤ KHO
- Điều động, phân công công việc cho phụ kho theo Kế hoạch làm việc hàng ngày
BÁO CÁO
- Báo cáo về hoạt động xuất, nhập trong ngày và các vấn đề phát sinh của kho
- Các nhiệm vụ khác được phân công
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm Thủ kho tại các công ty FMCG/ sản xuất
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Chủ động trong công việc
- Trung thực, nhiệt tình.
Tại CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội thăng tiến trong công việc - Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
