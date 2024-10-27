Tuyển Thủ Kho thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô số 23 - 1 và 23 - 5, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bến Cát

QUẢN LÝ KHO

- Nhập, xuất hàng hóa theo chứng từ

- Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho đảm bảo hàng hóa được bảo quản an toàn, thuận lợi cho việc xuất hàng theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước (FIFO)

- Kiểm kê, đối chiếu số liệu hàng hóa trong kho và sổ sách định kỳ hàng tuần/ hàng tháng theo quy định quản lý kho

- Đề xuất, cảnh báo xử lý hàng không đủ điều kiện bán, hàng còn hạn sử dụng ngắn, hàng luân chuyển chậm

QUẢN LÝ PHỤ KHO

- Điều động, phân công công việc cho phụ kho theo Kế hoạch làm việc hàng ngày

BÁO CÁO

- Báo cáo về hoạt động xuất, nhập trong ngày và các vấn đề phát sinh của kho

- Các nhiệm vụ khác được phân công

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên môn kinh tế, kế toán, quản trị

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm Thủ kho tại các công ty FMCG/ sản xuất

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Chủ động trong công việc

- Trung thực, nhiệt tình.

- Quyền lợi được hưởng - Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật - Thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu suất công việc - Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

- Cơ hội thăng tiến trong công việc - Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

