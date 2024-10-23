Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED
- Hà Nội: Số 1 liền kề 12 KĐT Xa La, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ trưởng phòng quản lý, điều phối nhân sự bộ phận kho bao gồm các vị trí: Nhân Viên Vận Đơn, Nhân Viên Giao Hàng, Nhân Viên Nhặt Hàng, Nhân Viên Đóng Hàng..
Tham mưu góp ý trong quá trình quản lý kho bãi, quản lý hàng hóa: Quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, lưu kho và bảo toàn hàng hóa
Quản lý sổ sách, kiểm tra, check sản phẩm thực tế với giấy tờ công bố sản phẩm mỗi khi có hàng về, lưu mẫu, gửi mẫu đi kiểm nghiệm
Khi có sự thay đổi về thông tư: tem nhãn cập nhật kịp thời thông báo làm đề nghị thay đổi
Hiểu biết, nắm vững về GDP và GSP, làm sổ sách hàng tháng
Lưu trữ giấy tờ của kho
Quản lý xe, tài sản, cơ sở vật chất tại kho hàng
Kiểm tra các thiết bị trong kho đến ngày đi hiệu chuẩn hay bảo hành bảo dưỡng thiết bị, lên kế hoạch để thực hiện.
Tham gia cải thiện quy trình quy định của kho, chính sách cho nhân sự phía dưới, nâng cao hiệu suất và trải nghiệm làm việc tại bộ phận kho.
Ngoài ra làm công việc cấp quản lý chỉ đạo
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam,nữ . Độ tuổi từ 25 -35 tuổi
Nắm vững kiến thức về quy định tem nhãn của sản phẩm
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm sổ sách trong kho thuốc GDP
Tốt nghiệp cao đẳng Dược trở lên
Có khả năng kết nối và gắn kết nhân viên
Xông xáo, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.
Chăm chỉ, thành thật và có khả năng bao quát công việc.
Sử dụng tốt Word, Excel,... và các phần mềm có liên quan đến quản lý kho
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 + PC ăn trưa
Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13 ++
Du lịch 02 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện lớn/Thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Môi trường làm việc ổn định, năng động, vui vẻ, hòa đồng.
Cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
