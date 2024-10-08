Tuyển Thủ Kho thu nhập 15 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Tạo, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày Ghi phiếu nhập và xuất kho Xuất hàng theo đúng phiếu xuất của kế toán và tuân thủ đúng quy trình xuất hàng, đảm bảo có đủ chữ ký người giao, người nhận trên phiếu xuất. Tiến hành kiểm kê định kỳ toàn bộ hàng hóa. Báo cáo xuất nhập tồn. Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho. Chấm công và sắp xếp ca làm việc cho nhân viên kho. Phân công, đôn đốc nhân viên đảm bảo tiến độ công việc.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm vị trí thủ kho 5 năm

2. Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

3. Biết hệ thống quản lý kho

4. Ưu tiên biết sử dung hệ thống SAP

5. Chiu trách nhiệm vận hành kho theo WMS và XNT

6. Nam từ 26-35 tuổi, cẩn thận và chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương Bảo hiểm 24/7, lương 13, ưu đãi nội bộ Tham gia tất cả các hoạt động Teambuilding của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

