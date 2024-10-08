Tuyển Thủ Kho thu nhập 15 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Thủ Kho thu nhập 15 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Tạo, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày Ghi phiếu nhập và xuất kho Xuất hàng theo đúng phiếu xuất của kế toán và tuân thủ đúng quy trình xuất hàng, đảm bảo có đủ chữ ký người giao, người nhận trên phiếu xuất. Tiến hành kiểm kê định kỳ toàn bộ hàng hóa. Báo cáo xuất nhập tồn. Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho. Chấm công và sắp xếp ca làm việc cho nhân viên kho. Phân công, đôn đốc nhân viên đảm bảo tiến độ công việc.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm vị trí thủ kho 5 năm
2. Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
3. Biết hệ thống quản lý kho
4. Ưu tiên biết sử dung hệ thống SAP
5. Chiu trách nhiệm vận hành kho theo WMS và XNT
6. Nam từ 26-35 tuổi, cẩn thận và chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương Bảo hiểm 24/7, lương 13, ưu đãi nội bộ Tham gia tất cả các hoạt động Teambuilding của Công ty
Thử việc 100% lương
Bảo hiểm 24/7, lương 13, ưu đãi nội bộ
Tham gia tất cả các hoạt động Teambuilding của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 21 RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

