Tuyển Sản xuất Công ty CP Tân Việt Sin Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 25, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng. Chịu trách nhiệm về chất lượng nguyên liệu (bột)... khi nhập hàng và lưu kho. Theo dõi và đánh số lô nguyên liệu đầu vào, nhằm phục vụ công việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-35t Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên. Có sức khỏe tốt. Kỹ năng: tin học văn phòng

Tại Công ty CP Tân Việt Sin Foods Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-10tr/tháng Công ty đài thọ 1 suât cơm Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc (máy tính, wifi, máy in, văn phòng phẩm...) Tham gia BHXH,BHYT,BHTN và các chế độ khác theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tân Việt Sin Foods

