Tuyển Sản xuất Công ty CP Tân Việt Sin Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty CP Tân Việt Sin Foods
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 25, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thực hiện các thủ tục nhập xuất hàng.
Chịu trách nhiệm về chất lượng nguyên liệu (bột)... khi nhập hàng và lưu kho.
Theo dõi và đánh số lô nguyên liệu đầu vào, nhằm phục vụ công việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22-35t Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên. Có sức khỏe tốt. Kỹ năng: tin học văn phòng
Độ tuổi: 22-35t
Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Có sức khỏe tốt.
Kỹ năng: tin học văn phòng
Tại Công ty CP Tân Việt Sin Foods Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9-10tr/tháng Công ty đài thọ 1 suât cơm Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc (máy tính, wifi, máy in, văn phòng phẩm...) Tham gia BHXH,BHYT,BHTN và các chế độ khác theo quy chế của công ty.
Lương: 9-10tr/tháng
Công ty đài thọ 1 suât cơm
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc (máy tính, wifi, máy in, văn phòng phẩm...)
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN và các chế độ khác theo quy chế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tân Việt Sin Foods
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
