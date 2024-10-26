Tuyển Sản xuất CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý và kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp khoa học và an toàn.
Thực hiện công tác nhập và xuất hàng, đảm bảo tính chính xác, kịp thời.
Lập kế hoạch và thực hiện kiểm kho định kỳ.
Theo dõi và bảo trì tình trạng hạ tầng, thiết bị trong kho.
Đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh 5S và phòng cháy chữa cháy trong kho.
Hướng dẫn và đôn đốc các nhân viên kho , đảm bảo tuân thủ quy trình quản lý kho.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 28 đến 40 tuổi;
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm thủ kho, xuất nhập hàng, quản lý hàng hóa trong kho;
Yêu cầu: Sức khỏe tốt, cao 1m65, nặng 65kg trở lên, biết lái xe nâng là một lợi thế;
Tính cách: điềm đạm, chi tiết, cẩn thận, trung thực, ham học hỏi.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Giờ hành chính từ 8h00 - 17h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Công ty cổ phần công nghệ đánh bóng kim loại Leka - Ô 4, Lô 4, KCN Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 11-13tr/tháng, bao gồm:
Lương cứng: 9-11tr
Thưởng hiệu quả công việc: 2 triệu/tháng
- Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày, chuyên cần 200.000/tháng, điện thoại 150k/tháng.
- Tăng lương định kỳ vào tháng 4 hàng năm.
- Chế độ BHXH theo quy định, được đi du lịch, tham gia các sự kiện tổ chức hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA

CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KĐT Louis City Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

