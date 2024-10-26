Tuyển Sản xuất CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý và kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp khoa học và an toàn.

Thực hiện công tác nhập và xuất hàng, đảm bảo tính chính xác, kịp thời.

Lập kế hoạch và thực hiện kiểm kho định kỳ.

Theo dõi và bảo trì tình trạng hạ tầng, thiết bị trong kho.

Đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh 5S và phòng cháy chữa cháy trong kho.

Hướng dẫn và đôn đốc các nhân viên kho , đảm bảo tuân thủ quy trình quản lý kho.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 28 đến 40 tuổi;

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm thủ kho, xuất nhập hàng, quản lý hàng hóa trong kho;

Yêu cầu: Sức khỏe tốt, cao 1m65, nặng 65kg trở lên, biết lái xe nâng là một lợi thế;

Tính cách: điềm đạm, chi tiết, cẩn thận, trung thực, ham học hỏi.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Giờ hành chính từ 8h00 - 17h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Công ty cổ phần công nghệ đánh bóng kim loại Leka - Ô 4, Lô 4, KCN Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 11-13tr/tháng, bao gồm:

Lương cứng: 9-11tr

Thưởng hiệu quả công việc: 2 triệu/tháng

- Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày, chuyên cần 200.000/tháng, điện thoại 150k/tháng.

- Tăng lương định kỳ vào tháng 4 hàng năm.

- Chế độ BHXH theo quy định, được đi du lịch, tham gia các sự kiện tổ chức hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA

