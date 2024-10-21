Tuyển Thủ Kho thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156/17 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Quản lý xuất – nhập hàng hóa - Theo dõi và quản lý số lượng hàng hóa trong kho - Quản lý hàng hóa sắp xếp được ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh, đảm bảo chất lượng hàng hóa - Quản lý về quét mã tích điểm cho từng sản phẩm - Kiểm kê và báo cáo tồn kho định kỳ - Chịu trách nhiệm về độ chính xác lượng hàng tồn kho - Quản lý soạn hàng, đóng gói, ban giao đơn vị chuyển - Sắp xếp, bố trí công việc cho các nhân viên kho hợp lý - Quản lý nhân viên kho làm việc đúng quy định - Báo cáo cấp trên kịp thời các công việc phát sinh -Các công việc phát sinh khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

- Đã có kinh nghiệm vị trí tương đương

- Biết sử dụng tin học

- Có khả năng làm việc nhóm, phân công công việc

- Có sức khỏe tốt

- Sẵn sàng tăng ca khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm Lương CB 11tr + thưởng doanh thu + thưởng chuyên cần)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.

- Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát cao cấp hàng năm

- Đầy đủ các chế độ (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ, Teambuiding...) theo quy định Công ty và Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

