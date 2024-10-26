Tuyển Thư Ký Ban Giám Đốc thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 4 N09 đường Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Công tác pháp chế Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành Lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký mới, thay đổi bổ sung ngành nghề, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, bảo hộ Công nghệ, các văn bản nội bộ khác của HĐQT, Ban Lãnh đạo giao phó... Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty Ban hành, ký kết Soạn thảo, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản Ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện Theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của nhà nước Trợ giúp Ban TGĐ trong việc triển khai, thực hiện các công việc/dự án về hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan của Công ty. Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban TGĐ để giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động của Ban TGĐ. Tổ chức các hoạt động như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp cùng Ban TGĐ, theo dõi và đôn đốc các công việc theo sự chỉ đạo của Ban TGĐ
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật các trường ĐH Luật HN, Đại học Ngoại Thương, khoa Luật ĐH quốc gia, khoa luật ĐH kinh tế quốc dân
Kinh nghiệm : Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ngoại ngữ : Ưu tiên biết tiếng Anh

Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH/ Bảo hiểm sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: trà, cà phê,bánh kẹo,... Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

