Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 12, Đường số 7, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ tiếp đón đối tác, khách hàng đến làm việc

Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc, lịch công tác của Chủ tịch HĐQT

Soạn thảo nội dung phát biểu, diễn văn của Chủ tịch HĐQT

Tiếp nhận, phân loại, theo dõi và trả hồ sơ trình ký của các phòng ban

Là cầu nối liên lạc, trao đổi thông tin công việc giữa các bộ phận với Chủ tịch HĐQT

Điều phối công việc, giám sát hoạt động, báo cáo hoạt động của các phòng ban theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT

Nữ, tuổi trên 25, tốt nghiệp khối ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật...các trường Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Luật, Ngoại giao...

Có kinh nghiệm thư ký/trợ lý trên hai năm

Thành thạo nghiệp vụ văn phòng, thành thạo WORD, POWERPOINT, EXCEL

Tỉ mỉ, linh hoạt trí nhớ tốt, giao tiếp khéo léo

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, làm việc có hệ thống, thuyết trình tốt

Chịu được áp lực công việc, phân tích tình huống và tìm giải pháp

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp

Lương thỏa thuận tùy thuộc vào năng lực của ứng viên

BHXH, nghỉ phép, thưởng Lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13

Có cơ hội phát triển lên vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT hoặc vị trí cao hơn với phúc lợi tương xứng

Đồng nghiệp: Thân thiện, hỗ trợ

