Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG PHÚC
- Hồ Chí Minh: Số 12, Đường số 7, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ tiếp đón đối tác, khách hàng đến làm việc
Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc, lịch công tác của Chủ tịch HĐQT
Soạn thảo nội dung phát biểu, diễn văn của Chủ tịch HĐQT
Tiếp nhận, phân loại, theo dõi và trả hồ sơ trình ký của các phòng ban
Là cầu nối liên lạc, trao đổi thông tin công việc giữa các bộ phận với Chủ tịch HĐQT
Điều phối công việc, giám sát hoạt động, báo cáo hoạt động của các phòng ban theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thư ký/trợ lý trên hai năm
Thành thạo nghiệp vụ văn phòng, thành thạo WORD, POWERPOINT, EXCEL
Tỉ mỉ, linh hoạt trí nhớ tốt, giao tiếp khéo léo
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, làm việc có hệ thống, thuyết trình tốt
Chịu được áp lực công việc, phân tích tình huống và tìm giải pháp
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, nghỉ phép, thưởng Lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13
Có cơ hội phát triển lên vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT hoặc vị trí cao hơn với phúc lợi tương xứng
Đồng nghiệp: Thân thiện, hỗ trợ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
