Tuyển Dịch vụ du lịch Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: F5 Travel - Lô số 8, Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà D2 Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi việc ký chứng từ, hợp đồng của GĐ, phân luồng chứng từ Liên hệ, giao dịch với các đơn vị/ cá nhân do giám đốc yêu cầu Viết thư, soạn thảo văn bản, viết biên bản họp Tiếp khách, chăm sóc khách hàng: gửi hoa, quà, thiếp... vào các dịp quan trọng Chuẩn bị tài liệu, chương trình, quảng cáo... Sắp xếp lich làm việc, lịch hẹn, họp, công tác, tổ chức các cuộc họp cho Giám đốc Thực hiện công tác hậu cần cho chuyến đi công tác của Giám đốc Phụ trách quản lý hợp đồng nhà cung cấp, theo dõi tình trạng thu của các bộ phận Kiểm soát tình trạng báo cáo của toàn bộ công ty Phiên dịch, biên dịch tài liệu Các công việc khác khi có yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành marketing, kinh doanh, du lịch, luật, hành chính... Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt phần mềm Sử dụng thành thạo tiếng Trung/Anh. Khả năng giao tiếp, trình bày, viết tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Trung/Anh tốt. Có kỹ năng điều hành và quản lý hành chính, đàm phán, thỏa thuận, chốt hợp đồng. Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính, quản lý nhân sự, hợp đồng. Am hiểu về thị trường du lịch, khách sạn trong và ngoài nước. Có khả năng nắm bắt công việc tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch từ 2 năm trở lên.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động hiện đại. Được tham gia các khoá đào tạo trong nước hoặc nước ngoài. Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh. Có cơ hội đi du lịch nước ngoài. Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực từ 10triệu - 15 triệu/tháng

Ứng viên quan tâm đến những vị trí trên vui lòng gửi hồ sơ gồm: CV, ảnh chụp sơ yếu lý lịch và ảnh chụp bằng cấp chứng chỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.