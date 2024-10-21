Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D27
- A10 Khu đô thị Nam Trung Yên
- Yên Hòa
- Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Đóng gói tài liệu trong công việc, cuộc họp...
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho cuộc họp
Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án, kế hoạch của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Nắm vững các kỹ năng văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược mỹ phẩm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
