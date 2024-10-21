Tuyển Hành chính Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội)
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội)

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội)

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 đường 5A, Phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

THƯ KÝ BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH
- In ấn, sắp xếp hồ sơ, giao nhận, trình ký hồ sơ và theo dõi hồ sơ trình ký với Chủ đầu tư
- Lưu trữ chứng từ file cứng, quản lý file scan tất cả chứng từ phát sinh trong ngày
- Theo dõi các chi phí phát sinh tại dự án như thuê nhà, điện nước, nước uống, đề xuất VPP
- Thanh toán, hoàn ứng cho Ban chỉ huy
- Chấm công, trình ký phiếu tăng ca, phiếu công tác cho BCH
- Thực hiện các tờ trình liên quan đến thủ tục hành chính, chế độ cho BCH, thư ký cuộc họp
- Hỗ trợ công việc QA-QC

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Văn thư - Kế toán - Tài chính - Quản trị kinh doanh - Nhân sự
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu được áp lực cao trong công việc
- Sẵn sàng làm thêm giờ, đi công tác theo yêu cầu của công việc

Tại Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Được đạo tạo, hướng dẫn
Đồng nghiệp: Hòa đồng, vui vẻ, thân thiện
Phúc lợi: Theo chế độ của công ty
Phụ cấp khác :Theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội)

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

