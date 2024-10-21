Tuyển Hành chính Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 đường 5A, Phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

THƯ KÝ BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH

- In ấn, sắp xếp hồ sơ, giao nhận, trình ký hồ sơ và theo dõi hồ sơ trình ký với Chủ đầu tư

- Lưu trữ chứng từ file cứng, quản lý file scan tất cả chứng từ phát sinh trong ngày

- Theo dõi các chi phí phát sinh tại dự án như thuê nhà, điện nước, nước uống, đề xuất VPP

- Thanh toán, hoàn ứng cho Ban chỉ huy

- Chấm công, trình ký phiếu tăng ca, phiếu công tác cho BCH

- Thực hiện các tờ trình liên quan đến thủ tục hành chính, chế độ cho BCH, thư ký cuộc họp

- Hỗ trợ công việc QA-QC

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Văn thư - Kế toán - Tài chính - Quản trị kinh doanh - Nhân sự

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu được áp lực cao trong công việc

- Sẵn sàng làm thêm giờ, đi công tác theo yêu cầu của công việc

Tại Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Được đạo tạo, hướng dẫn

Đồng nghiệp: Hòa đồng, vui vẻ, thân thiện

Phúc lợi: Theo chế độ của công ty

Phụ cấp khác :Theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Viên thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế (Thành phố Hà Nội)

