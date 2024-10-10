Tuyển Hành chính Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Hành chính Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Lê Duẩn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Hỗ trợ trực tiếp cho Ban lãnh đạo trong các công việc hàng ngày, bao gồm: sắp xếp, tổ chức các cuộc họp, lịch gặp đối tác, lịch đi công tác,... Đóng vai trò là thư ký ghi biên bản cuộc họp;
- Phối hợp với các cá nhân và bộ phận trong Tập đoàn để thực hiện và hoàn thành công việc được giao;
- Giúp Ban lãnh đạo theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Truyền đạt thông tin của Ban lãnh đạo tới các phòng, bộ phận, đơn vị liên quan và nhận thông tin phản hồi cho Ban lãnh đạo thường trực;
- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng, bộ phận, đơn vị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
- Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Ban lãnh đạo;
- Lên lịch, sắp xếp kế hoạch công tác và thông báo lịch làm việc của Ban lãnh đạo theo tuần/tháng;
- Ghi chép và sắp xếp các chương trình, thời gian họp của Ban lãnh đạo và các đối tác. Chuẩn bị cho các chuyến đi công tác của Ban lãnh đạo;
- Chuẩn bị tài liệu và phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của Ban lãnh đạo ;
- Dịch các tài liệu tiếng anh, phiên dịch trong những buổi làm việc với đối tác nước ngoài;
- Giải quyết các công việc khác theo yêu cầu chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Hành Chính, văn thư, biên/phiên dịch,...;
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên đã từng làm vị trí Trợ lý/Thư ký lãnh đạo các Công ty, Tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, ngành nghề;
Năng lực, phẩm chất cần có
- Khả năng hiểu ý cấp trên;
- Khả năng nhạy bén trong xử lý công việc;
- Kỹ năng báo cáo;
- Khả năng sử dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng word, excel, powpoint...;
- Khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh thành thạo.
Yêu cầu khác
- Nữ, sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, ưa nhìn;
- Tuổi từ 26 - 35;

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính:
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
Thưởng:
- Xét thưởng cuối năm bằng từ 2-5 tháng lương thỏa thuận.
- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
- Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
Chế độ đãi ngộ khác:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

